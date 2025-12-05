殲-10、轟6等24共機進逼台海 國防部批中共假借「聯合戰備警巡」擾台

中共解放軍空軍轟-6K轟炸機資料照。轟-6K可掛載「鷹擊-21」高超音速反艦飛彈。中共東部戰區微博



國防部今天（12/05）晚間表示，自下午14時22分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計24架次出海，其中19架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部2025.12.5上午公布中共解放軍在台海空域活動，自12.04上午6時起，至12.05上午6時止，共計偵獲共機14架次（逾越中線進入北部及西南空域8架次）及共艦5艘，持續在台海周邊活動。中共隨後在12.05下午 14時22分起，對台發動所謂「聯合戰備警巡」，出動殲-10、轟6K、空警-500等戰機及無人機計24架次。國防部

事實上，從今年11月以來，中共解放軍對台發動所謂「聯合戰備警巡」的頻率已再度提高，11月分別在11/06 、11/15、11/20以及11/28進行4度所謂「聯合戰備警巡」、發動大批機艦擾台，間隔以拉近至每星期一次，與今年上半年起的每隔10天左右至一個星期左右更加密集。

另外，中共解放軍也在上週六（11/29）實施一次「遠海長航」，據了解還出動中共航空母艦進行演訓。而距離所謂「遠海長航」才過不到一個星期，今天（12/05）又再度發動大批戰機與軍艦，對台灣周邊進行聯合海空演訓，實施灰色地帶行動侵擾。研判包括最近的密集對台海空侵擾、包括所謂「聯合戰備警巡」等動作，可能與近期中共出動上百艘軍艦與海警船，在第一島鏈包括黃海、東海與南海進行大規模「拒止外軍」的實戰化演練有關。

