殲-10、轟6K都來了！數十架共機配合共艦侵擾 大規模圍台

即時中心／高睿鴻報導

中國又來亂！國防部今（17）稍早指出，從早上8點30起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機；另也有23架次無人機，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我國北部、中部、西南、東部空域。同時配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。據悉，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

值得一提的是，國安局今早也報告，今（2025）年迄 12月15日，中共各型軍機侵入我國周邊空域逾 3570 架次，創歷年新高（去年 3070架次）；另協同共軍艦船執行 39 次「聯合戰備警巡，目的在於，測試我國預警及應對模式，並檢驗台海戰場經營。

此外，中共海警船每月4次侵入金門限制水域編隊巡航（今年僅10月未實施），2月起更不定期侵擾東沙限制水域。12月6日，中共3艘公務船「海巡06」、「海巡 0802」、「東海救 115」，在台海中線以西水域航行，並執行所謂「執法與搜救演練」；惟福建海事局對外謬稱，本次演練範圍涵蓋「台灣灘」，刻意混淆海域位置，藉以炒作中共對台海「管轄權」。

