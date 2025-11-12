殲-10CE敗給F-15EX了？ 埃及想買46架談判獲大進展 只怕「這國」會來亂.....
[Newtalk新聞] 近年來，世界各地頻繁發生地區衝突，許多國家也紛紛投入資金，試圖加強自己的軍備。近期有消息稱，埃及對美國的軍備採購談判已經進入最終的關鍵階段，準備採購美國的 F-15EX 戰機，放棄對俄羅斯蘇-35SE 以及中國殲-10CE 的採購計畫。然而，有中國專家分析指出，以色列可能發揮自身的影響力，干涉美國對埃及的軍售計畫，埃及是否能如願購得 F-15EX 仍屬未知數。
《騰訊網》軍事專欄作者「雲霄武堂」發布文章指出，埃及向美國採購 46 架 F-15EX 的軍購談判近期進入最關鍵的階段，認為埃及可能在與美國達成談判後，放棄採購蘇-35 與殲-10 的計畫，繼續採用美製軍備並維持與美國的良好關係。
「雲霄武堂」表示，作為中東地區的軍事強國，埃及軍方的武器採購計畫不只影響該國的國防能力，也可能大幅改變中東地區的軍力平衡。雖然埃及早在上個世紀 70 年代末與蘇聯決裂，並全面採用美製軍備，但由於以色列對埃及的先進武器採購計畫始終抱持反對的態度，埃及至今仍無法購買 F-15 系列的戰鬥機，僅採購 F-16 戰機供空軍使用。
「雲霄武堂」稱，受到中東地區局勢變化以及國內政治環境變動等因素影響，美國近年對埃及的軍售陷入低谷，埃及也為了維持軍力而轉向俄羅斯、法國採購包含米格-29M 、蘇-35SE 、陣風戰機等多款武器。
為了阻止埃及對蘇-35SE 的採購，美國提出向埃及販售 F-15EX 的計畫，兩國也多次針對該項軍售計畫展開談判。然而，以色列以擔心埃及獲得 F-15EX 後，可能打破中東地區軍事平衡為由，持續向美國施壓並干擾該軍售計畫。與此同時，美國也提出「削弱」 F-15EX 的構想，透過對遠程空戰能力、搭載武器的限制，試圖滿足以色列的要求。
在美國與埃及的軍備採購談判陷入瓶頸時，埃及突然宣布考慮採購中國的殲-10CE 戰機，試圖以更低的成本採購先進戰機。在埃及釋出考慮購買殲-10CE 的消息後，美國又重新啟動了對埃及的 F-15EX 軍售談判，希望鞏固與埃及的合作關係。
「雲霄武堂」指出，一旦埃及決定採購 F-15EX ，意味著該國未來將持續受到美以聯盟的軍事限制，無法進一步提升自身的軍備能力；但如果選擇採購蘇-35SE 、殲-10CE ，則可能面臨美國的進一步施壓，認為美國的反覆態度是導致埃及軍購計畫複雜化的主要原因。
「雲霄武堂」表示，雖然美國宣稱埃及採購 F-15EX 的談判已經取得巨大的進展，但雙方目前仍未在談判期間取得共識，推測該採購計畫可能再次受到以色列的影響而陷入瓶頸，不排除埃及未來重新考慮採購蘇-35SE 或殲-10 CE的可能性。
