殲-10CE空戰擊落多架敵機 官方首認實戰戰果「0損失」

中國大陸官方近日首度在正式文件中，對外披露外銷型戰機「殲-10CE」已取得實戰成果，引發外界高度關注。相關內容被納入「2025年度國防科技工業十大新聞」，官方明確指出，該型戰機於今年5月中旬的空戰中擊落多架敵方戰機，且自身未出現任何損失，這也是殲-10CE實戰表現首度獲得官方證實。

根據《北京日報》報導，國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室近日公布2025年度國防科技工業十大新聞，其中提到，5月中旬，我國外銷型戰機殲-10CE首次取得實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，且「自己無一損失」，相關表述措辭明確，罕見對具體作戰成效給予正面評價。

官方資料指出，殲-10CE為中國大陸自主研製的全天候、單發、單座多用途戰鬥機。近年隨著中國航空工業積極布局軍貿市場，殲-10CE多次以「成體系裝備」形式亮相國際航展。此次實戰成果，官方解讀為顯示國產航空裝備在實用性與作戰效能上的競爭力，並有助於強化後續外銷市場信心。

「2025年度國防科技工業十大新聞」內容涵蓋多項重大軍工與科技進展，包括福建艦正式入列、天問二號任務成功、《原子能法》頒布，以及商用反應爐量產碳-14同位素等重要事件。殲-10CE的實戰表現被列入其中，也被視為其在整體軍工體系中具有相當指標性的意義。

外界普遍推測，官方所指的實戰背景，與今年5月印度與巴基斯坦在克什米爾地區爆發的空中衝突有關。當時，巴基斯坦空軍曾出動殲-10CE執行作戰任務，國際媒體與多方消息來源皆曾報導該型戰機參與交戰，甚至傳出擊落法製「飆風」戰機的說法。不過，相關戰果各方說法不一，印度方面僅低調承認行動中有多架軍機墜毀，未對具體細節多作說明。

