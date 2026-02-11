殲-15新玩具？！美軍媒：中國航艦主力戰機掛載超音速「鷹擊-15」 多層次威脅

日本航空自衛隊P-3C海上巡邏機2025年6月遭解放軍殲-15機攔截。 圖：翻攝Japan Self-Defense Force

[Newtalk新聞] 《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，中國解放軍海軍（PLAN）主力艦載戰鬥機「殲-15」近日被發現搭載2枚新型「鷹擊-15」（YJ-15）超音速反艦導彈，分析稱此一新搭載飛彈象徵中國海軍航空力量的重大升級，可能將打擊範圍擴大至超過1000公里，威脅周邊海域其他國家艦艇安全。報導指出，這是「鷹擊-15」自2025年軍事閱兵亮相後，首度在實際配置中曝光，凸顯中國加速推進反介入／區域拒止（A2/AD）戰略。

USNI報導，未授權曝光的情報照片顯示，「殲-15」戰機在飛行中攜帶2枚「鷹擊-15」導彈，外觀顯示為實戰裝備而非試驗模型。「鷹擊-15」被視為中國最新一代空射反艦導彈，估計射程介於500至1800公里，終端速度可達馬赫4至5，甚至超過馬赫5，遠勝於現役「鷹擊-12」（YJ-12）（射程約500公里）的性能。該導彈採用衝壓發動機設計，能以高超音速穿透敵方防空系統，補充中國現有亞音速「鷹擊-83」（YJ-83）與「鷹擊-12」的速度與攻擊距離空間，形成多層次威脅。

「殲-15」為中國航艦空戰主力，已在遼寧號（舷號16）、山東號（舷號17）和最新福建號（舷號18）上服役。福建號採用電磁彈射（CATOBAR）系統，讓「殲-15」可攜帶更重負荷發射，包括「鷹擊-15」和AKF-98A防區外對地攻擊巡航飛彈。中國軍事媒體指出，此配置不僅提升海軍航空打擊力，還可與「空警-600」（KJ-600）預警機配合，針對日本、菲律賓和台灣周邊的潛在衝突進行遠距精準攻擊。

中國自2025年閱兵以來，持續展示高超音速武器，包括從055型驅逐艦發射的類似導彈。五角大廈2025年中國軍力報告預測，北京計劃至2035年擁有9艘航母艦隊，僅次於美國的11艘，並在西太平洋建立區域海軍航空霸權。這次曝光正值中日、中菲南海緊張之際，「殲-15」曾於2025年6月攔截日本P-3C「獵戶座」（Orion）巡邏機，顯示中國積極強化印太地區軍事存在。

