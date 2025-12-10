殲-15死亡凝視日本嚇壞？帥化民曝高市早苗遇大威脅：美國調節也難奏效

韓聯社報導，韓國聯合參謀本部（聯參）指出，中國大陸與俄羅斯共9架軍機9日上午先後進入韓國東部及南部海域上空的防空識別區（KADIZ），並在區內滯留約一小時後飛離。對此，退役中將帥化民9日就表示，「日本首相高市早苗如今同時面臨南北兩面壓力，美國若試圖介入調節恐怕也難以奏效」，引發討論。

此次事件已是繼去年11月29日陸俄11架軍機闖入韓國防識區後，再度出現的類似情況。中國大陸國防部當天晚間則公告，陸俄雙方在東海及太平洋西部空域實施第10次聯合空中戰略巡航。

所謂「防空識別區」並非領空，而是各國為提前識別接近領空的軍機所劃設的空域。依據國際慣例，軍機若進入他國防識區，應事先提交通報並在進入時向該國回報位置。

韓國聯參說明，9日上午約10時起有7架俄軍機與2架中國軍機陸續進入KADIZ，但未逾越領空，之後全數離開。韓軍強調，在軍機進入防識區前已掌握其動向，並立即出動空軍戰機採取必要戰術措施，以防任何突發狀況。

帥化民9日在中天節目《中天辣晚報》中指出，從空中性能來看，中國大陸殲-15的雷達視距比日本F-15更遠，搭載飛彈射程也具優勢，「在完全無法反制的狀況下，F-15恐怕早已被擊落」。他認為，空中作戰比的是科技與代差，而俄羅斯同樣是不容小覷的強敵，「從俄烏戰場便能看出其下手之狠與速度之快，不像中國大陸還有七大鎖、外交層面的顧慮」。

帥化民更提醒，日本首相高市早苗如今同時面臨南北兩面壓力，美國若試圖介入調節恐怕也難以奏效，「不可預測的對手才最可怕，還有金正恩這個變數仍未知。」

