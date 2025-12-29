殲-16同框中央山脈、無人機拍101 共軍秀「隨時到台北」短片

共軍東部戰區今（29）日突宣布，對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演。而在今天晚間，共軍《中國軍號》微博上傳「這麼近那麼美，隨時到台北」短片，當中出現共軍無人機俯瞰台北101畫面。

共軍東部戰區今天在微博發布影片表示，開展「正義使命-2025」演習，東部戰區位台灣以東海空域開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，於今天在台灣以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展全球影響、東部戰區開展對海突擊等科目演練，並公告會在明天早上8點起至晚間6點進行實彈射擊。

《中國軍號》微博今天晚間上傳「這麼近那麼美，隨時到台北」短片，當中出現共軍殲-20、殲-16、殲-10戰機俯瞰台灣，與中央山脈同框的畫面，甚至還出現共軍無人機拍攝台北101的畫面。

另外，我國防部今天在記者會中表示，相關行動仍在進行中，目前與以往聯合戰備警巡行動確有差異，但實際規模大小，仍須待演習結束後，才能提供較完整的比較與說明。外界擔憂共軍的活動可能導致擦槍走火，不知我軍會如何應對；國防部回應，依照規定，有賦予第一線官兵，可以依照敵情威脅態樣，採取適當措施。

