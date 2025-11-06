殲-16等20共機出海假借「聯合戰備警巡」擾台 13架越台海中線

中共解放軍空軍主力戰機（殲擊機）殲-16資料照。國防部提供



國防部今（6）日表示，自1430時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海，其中13架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部強調，針對中共假借「聯合戰備警巡」知名的海空侵擾動作，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部2025.11.06公布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，自11.5上午6時至11.6上午6時止，偵獲共機12架次（逾越中線進入北部及西南空域12架次）及共艦10艘，持續在台海周邊活動。國防部

另外，根據國防部今天上午發布共機、共艦在台灣周邊海空域動態顯示，自昨天（11/05）上午6時至今天（11/06）上午6時止，偵獲共機12架次（逾越中線進入北部及西南空域12架次）及共艦10艘，持續在台海周邊活動。

