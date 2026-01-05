殲-16零下30度照樣起飛 張延廷曝：展現高強度作戰準備能力

大陸解放軍近日在零下30度極寒條件下，殲-16戰機仍持續執行起飛訓練任務。前空軍副司令張延廷4日分析指出，這項訓練不僅考驗裝備在極端環境下的運作能力，也檢視飛行員在低能見度與酷寒氣候中的實戰應變水準，他直言，此類訓練代表整體作戰難度「明顯升高」，且展現高強度作戰準備能力。

張延廷4日在中天節目《中天辣晚報》中說明，戰機在低溫環境下首要面對的便是發動機啟動難題。他表示，引擎滑油在低溫時會變得極為濃稠，若缺乏專門加溫設備，啟動過程將更加困難。此外，燃油也會因低溫導致流動性降低，而燃油噴嘴孔徑細如髮絲，在未經加溫的瞬間，燃油能否順利噴射並正常燃燒，都構成關鍵挑戰。

他進一步說明，為使系統在極寒條件下維持穩定運作，滑油、燃油及液壓油通常需要添加特殊添加物，確保流動順暢。張延廷強調，若未妥善處理，液壓系統可能因油品過於濃稠而反應遲滯，進而影響整體操控與飛行安全。

張延廷也提醒，低溫影響並非僅限於地面作業階段。他指出，若海平面溫度已達零下30度，飛行高度每上升1000英尺，氣溫還會再下降約2度。當戰機爬升至3萬6000英尺巡航高度時，外界溫度可能驟降至零下70至80度。在如此極端環境下，飛機各部位金屬材質是否會變脆、不同材質間的耐受差異，甚至雷達等複合材料能否正常運作，都必須全面納入評估考量。

張延廷總結表示，能在如此嚴苛氣候條件下完成起飛與訓練，確實展現高強度作戰準備能力。然而，這背後牽涉的並非單一裝備或人員表現，而是整個系統在極端環境下能否「運作自如」的綜合考驗。

