殲-16零下30度起飛畫面震撼 前空軍副司令曝「關鍵挑戰」

近日網路流傳畫面顯示，中國大陸北疆某軍用機場在零下30度的極寒環境下，殲-16戰機仍執行起飛訓練，嚴苛條件不僅挑戰裝備極限，也考驗飛行員在低能見度、酷寒氣候中的實戰能力。對此，前空軍副司令張延廷4日指出，這類訓練代表整體難度「明顯升高」。

張延廷4日在中天節目《中天辣晚報》中表示，戰機在低溫環境下，首先面臨的就是發動機啟動問題。一般情況下，引擎滑油在低溫時會變得相當濃稠，啟動本就困難，若沒有專門的加溫設備，更是雪上加霜；燃油同樣會因低溫而流動性下降，而燃油噴嘴孔徑極細，幾乎與頭髮般粗細，在尚未加溫的瞬間，燃油能否順利噴射、正常燃燒，都是關鍵挑戰。

廣告 廣告

他進一步指出，為了讓系統在極寒條件下維持穩定運作，滑油、燃油乃至液壓油，往往都需要添加特殊添加物，以確保流動順暢，否則液壓系統在低溫下同樣可能因油品濃稠而反應遲滯，影響整體操控與安全。

張延廷也提醒，低溫的影響不只在地面。若海平面溫度已達零下30度，飛行高度每上升1000英尺，氣溫還會再下降約2度；當戰機爬升至3萬6000英尺巡航高度時，外界溫度可能降至零下70至80度。在這種極端環境下，飛機各部位金屬材質是否會變脆、不同材質之間的耐受差異，甚至雷達等複合材料能否正常運作，都是必須全面納入評估的關鍵。

他總結指出，能在如此嚴苛氣候下完成起飛與訓練，確實展現出高強度的作戰準備，但背後牽涉的，並非單一裝備或人員表現，而是整個系統在極端環境下是否仍能「運作自如」的綜合考驗。

【看原文連結】