殲-16、轟-6等8共機伴共艦「遠航長航」 國軍任務機岸置飛彈應處

中共轟-6K戰略轟炸機資料照。於2025年中共九三大閱兵中亮相。。路透社



國防部今（10）日表示，自0812時起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6K等各型主、輔戰機及無人機計8架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。

對於共機、共艦在台海周邊動態，國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

更多太報報導

因應大G力風險F-16加裝「自動防撞地系統」 資深飛官：平時抗G動作訓練更重要

認知作戰？共機雷達照射日戰機「官宣正常操作」 我空軍回應打臉

軍購特別預算2度遭擋 國防部：因應敵情陡升確有作戰需求