殲-20出沒恆春周邊空域？張延廷驚見這一幕：距離蠻近的

中國大陸「正義使命-2025」軍演落幕，釋出恆春上空的殲-20同框照片。前空軍副司令張延廷表示，這張照片把恆春機場包括車城，還有後面的四重溪，都拍得那麼清楚，換句話說，殲-20距離蠻近的。

針對大陸釋出恆春上空的殲-20同框照片，張延廷今(1日)在《中天辣晚報》節目中表示，現在網友會去比對照片，國安高層是不是也要去比對，不是說認知作戰就一語輕鬆帶過，有沒有這方面的專業、有沒有去破解的能力及責任，要去還原。這張照片把恆春機場包括車城，還有後面的四重溪，都拍得那麼清楚，換句話說，殲-20距離蠻近的。因為現在很多東西，按照比例的大小，愈遠看的東西會愈小，還有三角點定位，就可以把距離算出來，而且現在用AI來做很快。

張延廷質疑，國安這方面的作為是不是消極了，並未對這些進來的殲-20有什麼相對的處置作為，好像沒有發現到，質疑因為殲-20有匿蹤，雷達看不到。但是問題是，可不可以用其他或是用紅外線偵測系統去偵測，有沒有去發現，然後紅外線偵測系統有沒有偵測到，都要說。

張延廷指出，如果沒有偵測到，要改進，這不是最後一次，將來可能會有更多架次，甚至不光是殲-20而已，殲-35可能也會來，沒有辦法完全排除，這些問題，感覺沒有做個交代，然後就靠時間淡忘。下次又來了，又是無解、又沒辦法做處置、做比對、做認證，然後把這事情後續的處置狀況跟大家做說明，這是國安高層要去做的，感覺好像輕鬆帶過之後，讓大家就把它忘掉了，這是避重就輕，要面對真相才是務實的。

