殲-20迎首飛15週年！陸將進行雷達、發動機與AI全面升級

中國人民解放軍代號「威龍」的匿蹤戰機殲-20（J-20）。（圖／達志／美聯社）

1名軍事分析人士向中國大陸官方媒體表示，中國正準備透過雷達、發動機與人工智慧整合等航電系統升級，全面強化其先進的殲-20匿蹤戰鬥機，以鞏固這款第5代戰機在空中作戰中的關鍵地位。

據《南華早報》報導，大陸軍事評論員張學峰在10日播出的《央視》（CCTV）節目中指出，中國對應美國F-22「猛禽」（F-22 Raptor）、代號「威龍」的匿蹤戰機殲-20（J-20），目前已能有效地與中國的匿蹤攻擊無人機及預警機協同作戰。

11日適逢中國自製戰機殲-20於2011年1月11日在成都完成首飛的15週年紀念。該機於2017年3月正式列裝服役。這款雙發動機、單座的戰鬥機，自問世以來即被視為中國軍事現代化的象徵，也是中國人民解放軍（PLA）對抗美國空軍最先進匿蹤戰機的希望。

殲-20的研製單位成都飛機工業集團（Chengdu Aircraft Corporation）賦予該機降低雷達反射的機體外型、雷達吸波塗層，以及內埋式武器艙。除匿蹤技術外，這款第5代戰鬥機亦具備超音速巡航能力、超機動性能與高度先進的航電系統。

分析人士指出，未來發展重點將聚焦於內部系統的持續精進，現有技術預期仍會進一步優化。張學峰稱，殲-20需要提升航電系統的整體性能，例如雷達與紅外線搜索與追蹤系統。他補充，其機載武器，也就是空對空飛彈，勢必將擁有更長的射程與更強的抗干擾能力，而持續升級發動機同樣至關重要。

殲-20最初使用俄羅斯飛機發動機製造商「土星科研生產聯合體」（Сатурн）製造的AL-31發動機，並於2021年9月改用中國自主設計與生產、代號「太行」的渦扇-10發動機，目前則已換裝更先進的渦扇-15發動機。

張學峰也指出，人工智慧的整合是全球軍事發展的趨勢，此項目也將成為殲-20未來升級的亮點。他分析，若未來為殲-20配備人工智慧系統，等同於為戰機增添1名「助手」，使其能在空戰中運用AI，特別是在中遠程與視距外作戰（Beyond-Visual-Range，BVR）中，最大化整體作戰效能。

目前中國已操作多個殲-20型號，包括升級版殲-20A以及雙座型殲-20S，年產量約為120架。據悉，殲-20S是全球首款雙座匿蹤戰機，1名飛行員負責操控飛行與武器系統，另1名飛行員則預期負責指揮無人機群。該機原型於2021年首次公開，並於2024年正式亮相。

去年11月，中國空軍釋出人民解放軍有人與無人機協同作戰的首段官方畫面。影片顯示，代號「玄龍」的GJ-11大型匿蹤攻擊無人機與殲-20，以及專注於電子戰任務、代號「潛龍」的殲-16D戰鬥機編隊飛行。畫面中，無人機飛行於2架有人戰機之前，凸顯其能比載人戰機更接近目標的角色。

張學峰也向《央視》解釋，這種3機編隊能進一步強化匿蹤戰機的整體作戰能力，像GJ-11主要負責打擊敵方的地面與海上目標，而殲-20則可發揮其制空能力，為GJ-11的任務清除障礙，進一步放大無人機的作戰效能。

去年，1款被認為是GJ-11海軍型的無人機也出現在中國的93勝利日閱兵中。北京方面表示，閱兵中展示的所有裝備均已服役。此外，中國目前也正在研發2款第6代匿蹤戰鬥機，非正式命名分別為殲-36（J-36）與殲-50（J-50）。這2款戰機於2024年完成首飛後引發全球關注，之後亦多次被目擊進行進一步測試飛行。

