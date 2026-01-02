殲-20飛恆春上空造假遭拆穿! 網友指出其實在廣州 他曝國軍雷達盲點.....

央視高雄飛越影像被揭造假，恆春上空殲-20未被國軍偵測，張延廷解析原因為雷達限制。 圖：翻攝自 台海網

中國央視於 2025 年 12 月 29 日播出的相關報導中，出現一段宣稱為殲-20 匿蹤戰機飛抵高雄上空的畫面，隨即在網路上引發熱議。然而，多名網友透過當日天氣雲圖、地形輪廓與建築分布進行比對後指出，畫面實際拍攝地點疑似為廣東梅州市，而非台灣南部空域，質疑央視挪用舊影像進行宣傳。

相關畫面曝光後迅速在社群平台流傳，部分中國網路輿論原先將其視為「軍事震懾成果」，但隨著比對分析結果出爐，討論風向急轉，央視報導的真實性再度受到外界質疑。

此外，12 月 30 日，中共海軍「烏魯木齊艦」被指進入台灣 24 海里鄰接區，台灣海軍「班超艦」對其實施火控雷達鎖定。該艦隨後僅以廣播抗議回應，並未進一步行動即轉向離開。此一發展也被部分輿論拿來對照官方敘事與實際軍事互動之間的落差。

解放軍殲-20戰機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄

在此背景下，解放軍「正義使命-2025」軍演落幕後，官方近日釋出更多空拍畫面，畫面中包含台北 101 大樓、恆春上空與殲-20 同框的影像，再度成為討論焦點。

對此，台灣空軍前副司令張延廷近日在節目中表示，台灣現階段並未具備量子雷達，因此難以有效偵測殲-20 這類匿蹤戰機。他指出，台軍現有的相位陣列雷達屬於脈衝多普勒雷達，主要用於偵測非匿蹤目標，若能成功鎖定殲-20，理論上早已對外公布相關數據。

張延廷進一步說明，紅外線搜索追蹤系統（IRST）可偵測熱源，但有效距離有限，需在目標較近時才具備實際作用；而米波雷達雖可能感應到匿蹤戰機的存在，卻難以精確定位，必須與 IRST 系統搭配使用，單一系統無法完成有效追蹤。他直言，在缺乏量子雷達的情況下，台灣目前仍無法掌握殲-20 的架次、活動範圍與距離等具體資訊。

