殲-20驚現屏東？呂禮詩PO圖喊：一張照片勝過干言萬語

中國大陸「正義使命-2025」演習落幕，解放軍以無人機視角俯瞰台北101大樓的畫面，雖被國防部否認並斥為心戰之舉，中國大陸又公布一張殲-20照片，有網友認為是殲-20飛越恒春半島的照片。前海軍艦長呂禮詩質疑表示，殲-20 在屏東！一張照片勝過干言萬語。

呂禮詩今(31日)在臉書PO出一張殲-20疑和恒春老佛山同框的照片，並貼出好諷刺的表情，指殲-20 在屏東！一張照片勝過干言萬語。

根據中國大陸公布的照片，殲-20疑似飛越恆春機場周邊空域，有大陸軍事迷貼出屏東空拍圖加以對照，認為是在車城、恆春一帶入境，並且標示屏東第二高峰老佛山的位置。並指出該圖的上半部為殲-20僚機拍攝的照片，下半部為Google地圖。航拍圖右側最突出的山尖，是恒春老佛山，對照Google地圖完全一樣。再仔細對比牡丹鄉和四重溪這幾個山間小盆地的地形和道路，都非常吻合。

該位大陸網友推測，當時殲-20的位置在恒春海岸以西約10公里處，朝東北飛行。因為恒春半島的寬度只有22公里，如果不馬上拐彎向西折返，殲-20的以1.5馬赫的超巡速度只需40幾秒就可以橫穿。對此，該網友甚至認為，台灣雷達和導彈都沒反應，一定是殲-20的隱身性能，再加上殲-20伴隨展開強大的電子戰攻勢，台灣雷達被壓制，才讓殲-20如入無人之境。

