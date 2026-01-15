殲-35沒「這個」存在戰術缺陷? 網批「半成品上艦」專家 : 因這戰略思維......

霹靂-10 等新一代導彈已具備「發射後鎖定」與「大離軸角發射」能力，使其可直接從主機腹彈倉拋射，出艙後依靠矢量動力迅速轉向並鎖定目標，甚至具備向後攻擊能力。圖為中國殲-35戰機。 圖：翻攝自 矚望雲霄

[Newtalk新聞] 中國軍事創作者《矚望雲霄》指出，近日，殲-35 系列艦載第五代戰鬥機加速量產的消息在軍迷圈引發關注。同時，也有觀察指出，殲-35 最終未採用類似殲-20 的側彈倉設計，引發部分輿論質疑其近距格鬥能力，甚至出現「半成品上艦」等說法。

《矚望雲霄》分析，這一設計選擇並非技術卻縣，而是基於現代空戰發展趨勢的權衡結果。作為一款中型雙發戰鬥機，殲-35 機體空間相較重型戰機有限。在需同時兼顧航程所需的載油量與雙發動力配置的前提下，若強行加入側彈倉結構，勢必壓縮油箱空間，或使機體體型增大、飛行阻力上升，整體性價比不高。以 F-35 為例，其全系列同樣未設置側彈倉。

廣告 廣告

中國 殲-20 戰機側彈艙滿掛導彈的野獸模式。 圖：翻攝自 騰訊新聞@國平視野

《矚望雲霄》指出，在武器運用層面，近距格鬥導彈的掛載方式也出現變化。傳統側彈倉的主要用途，是在隱身狀態下提前將格鬥導彈推出機體，實現「發射前鎖定」。但隨著技術進步，霹靂-10 等新一代導彈已具備「發射後鎖定」與「大離軸角發射」能力，使其可直接從主機腹彈倉拋射，出艙後依靠矢量動力迅速轉向並鎖定目標，甚至具備向後攻擊能力。

《矚望雲霄》也分享，近年來空戰演練與實戰化背景顯示，現代空戰中絕大多數勝負已在超視距階段決定。若殲-35 主彈倉透過折疊彈翼技術，可搭載 6 枚以上霹靂-15 ，或採用 4 枚霹靂-15 搭配 2 枚霹靂-10 的配置，便能在數十公里外完成打擊，大幅降低進入近距纏鬥的需求。

中國製 殲-35E 隱形戰機。 圖：翻攝自 騰訊新聞

回顧項目發展歷程，殲-35 曾一度進展緩慢，甚至被外界視為「航展機型」。2018 年後，中國海軍基於其雙發可靠性與隱身潛力，持續推動項目發展，並帶動中推 WS-19 窩扇引擎的研發。隨著折疊彈翼版霹靂-15A 逐漸成熟，圍繞側彈倉的設計爭議也逐步淡化。

整體來看，殲-35 在加速量產的同時選擇不設側彈倉，被視為以更簡潔的結構換取航程與遠程打擊效率的取捨。在強調飽和火力與全向導彈運用的作戰思路下，這個設計被認為更符合未來海空作戰的實際需求。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

烏F-16嚇到不敢升空 ? 蘇-35整合R-77M導彈改寫空戰規則 北約戰術被迫後撤

再提「2027」戰爭! 美印太司令 : 「突出戰爭形式」可擾亂決策無需開一槍

解放軍殲-35戰機發射霹靂-15空空導彈。 圖 : 翻攝自矚望雲霄