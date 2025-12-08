殲15「準」開戰行為 火控雷達照自衛隊戰機

陸戰機2度向日本F-15進行雷達照射，引發日方強烈不滿。（示意圖／shutterstock 達志影像）

日本首相高市早苗的台灣論事件已持續一個月，中國不斷升級事件。上週六(12/6)，中國航空母艦遼寧號前往沖繩區域公海，進行艦載機起降演練，升空殲15戰機；日本航空自衛隊緊急升空應對，卻遭到殲15以火控雷達兩度長時間照射。日本政府對中國發出嚴正抗議，沒想到北京當局表示，是日本自衛隊近距離妨害操演，抨擊日本顛倒黑白。

抗議群眾：「挑起戰爭的首相快下台！」

日本首相官邸前不斷有民眾組織抗議活動，反對首相高市早苗草率的台灣言論。而事件發展至今已一個月，不只沒有平息跡象，反倒越演越烈，共軍的行為也越發危險。

日本防衛大臣 小泉進次郎：「(共軍)進行了兩次雷達照射。此次的雷達照射相當危險，已然超出飛機安全飛行所需範圍。」

週日(12/7)凌晨2點左右，防衛省緊急召開臨時記者會，向媒體說明大陸軍機發動的雷達照射的事件。防衛省表示，週六(12/6)下午，中國航母遼寧號行駛在沖繩本島東南方公海，進行殲15戰機起降訓練，日本航空自衛隊分別兩次緊急升空待命，均遭到共機間歇性雷達照射，第一次為下午4點32分至35分之間，第二次為晚間6點37分至7點08分之間。

前航空自衛隊上將 武藤茂樹：「當受到雷達密集照射時，就可能性而言，類似於被機砲或飛彈攻擊，這會導致事態升級，或是兩機異常接近；如此頻繁的雷達照射實為罕見，解放軍的行為是自衛隊絕不會做。這些行為可能導致意外事件，對安全構成危險。」

前自衛隊官將表示，以火控雷達對飛機進行鎖定極具威脅性，代表鎖定方可能進行攻擊，或者迫使被鎖定方採取閃避。雖然自衛隊員與戰機未受到傷害，且中方軍機並未逼近，但是長時間的雷達照射，仍被防衛省視為危險行為。

日本首相 高市早苗：「如此危險的行為已然超出飛機安全飛行所需範圍，政府對此事件感到極為遺憾。政府已向中國方面提出強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生。政府會持續以冷靜而堅決的態度應對。」

防衛省指出，此回是首次確認解放軍在沖繩本島與大東群島之間，進行航母艦載機起降。另外，過往中方對日本採取雷達照射，多是艦對艦、艦對機，這次也是日本首次確認的「機對機」火控雷達挑釁，北京當局背後的威脅意涵不言而喻。

日本官房長官 木原稔：「此次危險行為超出飛行安全所需範圍，政府感到極為遺憾。對此，我方已向中國提出強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生。」

高市政府雖然保持一貫不升級、不冒進態度，但是考量到嚴重威脅人員與區域安全，外務省、防衛省以多個管道對北京表達不滿。而對於日本政府的指責，北京一概不認，甚至發表聲明，強調是自衛隊「作賊的喊抓賊」，不只提出反交涉，還批評日本炒作、渲染、顛倒黑白。

日本官房長官 木原稔：「根據事件回報，在執行對領空侵犯措施任務時，自衛隊保持著安全距離，因此中國的指摘並不成立。」

雷達事件隔天，澳洲國防部長馬勒斯(Richard Marles)來訪，雙邊會議上，兩位防長特別交流了一下。

澳洲國防部長 馬勒斯：「昨晚發生的事情令人擔憂，澳洲在與解放軍的互動中也經歷過令人擔憂的事件。」

日本防衛大臣 小泉進次郎：「對於中國的此類行動，我方將以堅定而冷靜的態度，持續推進維護地區和平與穩定的應對措施。」

澳洲國防部長 馬勒斯：「我們將繼續與日本站在一起，與日本合作，維護區域內建立在規則之上的秩序，我們也堅決如此。」

馬勒斯重申澳洲立場，同意與日本共同維護和平的基本共識，也強調日澳合作對於自由印太之重要。而在會談之後，小泉進次郎特別邀請馬勒斯一同換上自衛隊運動服，在防衛省內慢跑，彰顯兩國並肩同行的牢固關係。

