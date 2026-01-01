殲20飛越恆春沒偵查到？軍事專家曝偵測手段

▲共軍殲20戰機。(圖／中國大陸國防部)

[NOWnews今日新聞] 為了懲罰台獨，共軍上月29至31日在台灣周邊舉行「正義使命-2025」軍演。中國官媒近日釋出更多空拍畫面，從台北101大樓，再到恆春上空的共軍第五代殲-20戰機同框。前空軍副司令張延廷對此表示，國軍沒有量子雷達，所以偵測不到殲-20戰機。不過，也有軍事專家指出，國軍也有其他種類雷達，能透過多種波段偵測。

張延廷昨日在中天《頭條開講》表示，國軍因為沒有量子雷達，只有飛機用的相位陣列雷達，也就是都卜勒雷達。都卜勒雷達平常時是抓非匿蹤戰機，但抓不到匿蹤戰機，所以殲-20是抓不到的，如果抓得到，國防部就已經公告了，所以沒有辦法，「比如殲-20來多少架次？距離台灣最近多少海浬？我們並不知道。」

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌指出，殲-20照片無法證實為真，現在中共變造照片的習慣太多，且照片解析度太低，無法判定照片是真的，空中拍到的地景OK，但是殲-20是否可能在那個位置無法確定。

舒孝煌表示，匿蹤戰機是針對射控雷達的某些波段減少雷達反射截面積（RCS），戰鬥機常用是KA或KU波段，遠距離偵測的長波段比較不容易被遮蔽、雲雨干擾，長波段為L波段、VHF波段或UHF波段，空軍向美國洛克希德．馬丁買的TPS-77雷達L波段、向洛斯洛普格魯曼買的TPS-78 3D雷達則是X波段，取不同波長雷達偵測低RCS目標，不同波長有不同偵測效果。

舒孝煌表示，現在也有透過雙機雷達偵測，發射源跟接收源在不同位置，第五代戰機在某些方位雷達訊號減少比較有效，但某些方位雷達反射訊號比較大，雙機雷達也可能偵測到散射的雷達波，但上述方式都是針對第五代戰機偵測，第六代戰機可能就要換其他偵測手段。

舒孝煌說，而偵測紅外線訊號的IRST紅外線夾艙無法較長距離偵測，且容易受到天候雲霧影響，美軍則是用科學偵測的衛星偵測來偵測極音速飛彈，因為極音速飛彈的速度快，紅外線跡訊，包括空氣摩擦、發動機訊號都很明顯，但匿蹤戰機、無人機以次音速飛行，熱訊號有限，較難用紅外線偵測。

舒孝煌表示，空軍戰機飛彈主要以雷達或半自動雷達導引，但是共軍第五代戰機偵測距離較國軍第四代戰機長，霹靂15飛彈射程比較長，超過150公里，國軍戰機導引AIM-120飛彈要比較近距離才能偵測到，國軍的劣勢還是存在，所以台灣還是要做匿蹤無人機與匿蹤戰機，「你看不到敵軍，但是敵軍也看不到我」，但是國防部已取消相關研發計畫，要買F-35戰機，美方也不會同意。

舒孝煌指出，美國對台軍售強調不對稱作戰，賣給台灣的不對稱武器通通依賴射控系統，防空飛彈通通都要依賴雷達，遇到匿蹤戰機效果會比較差。

