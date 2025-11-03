段宜康力挺！馬郁雯宣布參選北市議員 將爭取民進黨提名

國民黨新任黨主席鄭麗文昨（1日）正式在全代會交接下上任，她在台上致詞，讓台下前總統馬英九激動到幾度落淚。昨晚媒體人黃暐瀚就在節目上談到這現象，他認為，馬英九在鄭身上看見他的九二共識政治路線被延續，燃起他的期待，黃暐瀚還斷言，以目前狀況來看，鄭麗文成為2028候選人機率高過台中市長盧秀燕，約超過5成。

鏡新聞 ・ 1 天前