段宜康為何挺馬郁雯選議員？郭正亮指看中這項特質：新潮流便偏愛此類人選

《三立新聞》前記者馬郁雯昨（4）日正式宣布爭取民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員提名，並得到黨內派系新潮流前立委段宜康支持。對此，前立委郭正亮於《中天新聞》表示，馬郁雯肯定早已和新潮流談妥。

郭正亮表示，馬郁雯若當選議員，將威脅到現任中正區、萬華區立法委員吳沛憶，因為馬郁雯進入台北議會後問政表現將備受矚目，「一定是另外一個簡舒培」，選後聲量將超越吳沛憶，吳沛憶立委職位將受跳戰。

郭正亮指出，萬華民意偏好「敢愛、敢衝、敢恨」、「足敢死」的參選人，馬郁雯便屬此類人選，加上得到新潮流支持，當選機率高。且段宜康非常聰明，知道民進黨在台北市長選舉無法勝選，站台市長候選人「吃力不討好而且會輸很多」，而中正萬華區為段宜康地盤，當年由他為民進黨開拓此地，一直找不到繼承人。

郭正亮續指，段宜康在馬郁雯身上看到他年輕的影子，敢違反偵查不公開以「小沈1500」隨身碟獨家報導前台北市長柯文哲京華城案，符合「足敢死」的特質，新潮流便偏愛此類人選。

