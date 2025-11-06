段宜康表態挺她戰議員！郭正亮曝馬郁雯一特質：新潮流偏愛這類人

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

前三立記者馬郁雯日前在新系要角、前立委段宜康陪同下，宣布爭取民進黨2026台北市中正萬華區議員提名，對此，前綠委郭正亮昨(11/5)表示，這代表馬郁雯已跟新系談妥。

馬郁雯、段宜康（許詠晴攝）

郭正亮於《中天新聞》節目指出，馬郁雯若當選議員，將威脅到現任民進黨中正萬華立委吳沛憶，因為馬郁雯進入台北市議會後，問政表現將備受矚目，一定猶如新系台北市議員簡舒培的翻版，選後聲量將超越吳沛憶，吳的立委將受到挑戰。

郭正亮說，萬華民意偏好「敢愛、敢衝、敢恨」、「足敢死」的參選人，馬郁雯即屬此類型，再加上新系支持，當選機率高，而段宜康也很聰明，知道綠營在台北市長無法勝選，站台市長候選人，吃力不討好且會輸很多，而中正萬華是段宜康的地盤，當年由他為民進黨開拓，後找不到繼承人。

郭正亮說，段宜康在馬郁雯身上看到他年輕的影子，敢違反偵查不公開，以「小沈1500」隨身碟獨家報導前台北市長柯文哲的京華城弊案，相當符合「敢死」特質，新系特別偏愛此類人選。

