段宜康重磅力挺馬郁雯！他酸爆：曲棍球傳人

▲前三立記者馬郁雯確定要爭取民進黨台北市議員提名。

[NOWnews今日新聞] 前三立記者馬郁雯確定將爭取民進黨台北市議員提名，新潮流大老段宜康將陪同今（4）日掃街拜票，發文表示力挺，引外界高度關注。對此，親藍粉專《不演了新聞台》狠酸，馬郁雯成為正宗曲棍球傳人，來生還入新潮流。

馬郁雯近日辭去記者一職，積極上各大政論節目爭取曝光，並於昨日宣布最新消息，將爭取民進黨提名，投入2026年台北市第五選區中正萬華議員選舉，今上午將由前綠委段宜康陪同至龍山寺參拜，再到東三水街市場掃街拜票。

廣告 廣告

對此，段宜康昨晚發文表示：「我會全力支持馬郁雯。希望中正、萬華能再出現一個捍衛市民權益、強力監督市政府的代議士！」

不過，《不演了新聞台》狠酸，重磅！正宗！曲棍球的傳人。宜康說：郁雯，這顆球我沒吞，現在交給妳。常言道：乾了這碗恆河水，來生不做印度人，但妳今天吞了這顆曲棍球，來生還入新潮流（設計對白）。

該粉專發文一出，底下大批支持者紛紛表示：「當中正萬華是資源回收場？」、「經營剪掉7年嗎？」、「要表演吃曲棍球嗎？」、「可以組成新潮流曲棍球隊」等，其中，前台北市政府副發言人郭音蘭也留言：「敲碗這個橋段（大誤）」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

百人聲援「我們都是沈伯洋」 范雲反遭酸爆：自嗨嗎？

吳音寧空降 綠營無人認同？郭正亮曝台肥驚人「交易標的」

林岱樺造勢氣氛沸騰！媒體人斷言1狀況「支持者可能倒戈」