段宜康陪掃街！爭取民進黨提名 馬郁雯明宣布「參選中正萬華議員」

馬郁雯宣布爭取民進黨提名，參選北市中正、萬華議員。翻攝馬郁雯臉書



曾經因為獨家爆料民眾黨前主席柯文哲「小沈1500」隨身碟，三立電視前記者馬郁雯離職後，不少人都認為馬郁雯將投身政壇。對此，馬郁雯今天（11/3）晚間預告，明天（11/4）早上九點半，將於前立法委員段宜康陪同下召開記者會，宣布爭取民進黨提名，參選中正、萬華市議員。

也是政論節目主持人李正皓女友的馬郁雯，因獨家報導柯文哲「小沈1500」隨身碟後聲名大噪，李正皓今天也分享馬郁雯的拍攝形象照的側記，並說「真的要變馬李正皓了嗎？」不少網友敲碗問，是否兩人將邁入婚姻，因此才拍攝紀念照？

不過答案揭曉，馬郁雯今天傍晚向媒體發出「參選記者會」採訪通知，將正式宣布將爭取民進黨提名，投入明年台北市第五選區中正萬華市議員選舉，明天4日上午由前立委段宜康陪同至龍山寺參拜後，到東三水街市場掃街拜票。

