

娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

「喝了這口水，就容易生雙胞胎」？民視行腳節目《Go Go Taiwan》最新一集，主持人段慧琳、余思達帶觀眾前進新竹縣寶山鄉，造訪寶山傳說中的「雙胞胎井」，沒想到真的在現場遇上可愛的雙胞胎兄妹，超展開的「雙胞胎傳說」瞬間從民俗故事升級為現場驗證版！

段慧琳、余思達寶山鄉「雙胞胎井」大揭密！果真巧遇雙胞胎

寶山鄉的「雙胞胎井」一口井孕育出全村20對雙胞胎

段慧琳表示，之前她就聽說寶山鄉的「雙胞胎井」非常神奇，一口井孕育出全村20對雙胞胎，這次親訪寶山，不但看到同一所小學裡有多對雙胞胎，也真的巧遇雙胞胎。段慧琳一遇到小孩就展現媽媽本能，童言加上親切的兒童話題，不到5分鐘就完全收服兩位小寶貝，小孩跟她玩到不想回家，展現滿點的「孩子王」天賦。而結婚三年、之前受訪才表示還沒有生子計畫的余思達，也忍不住改口直呼：「我本來沒想生，但看到這對雙胞胎太可愛了…好像可以考慮一下。」一旁工作人員則驚呼：「快拍下來當證據傳給思達老婆看！」

廣告 廣告

段慧琳、余思達寶山鄉「雙胞胎井」大揭密！果真巧遇雙胞胎

左１「帥氣男神鄉長」邱振瑋親自接待

節目中，「帥氣男神鄉長」邱振瑋也親自接待，帶著兩人穿梭在地柚園及橄欖園，體驗手作、品嚐寶山特產外，更用滿滿笑聲和在地故事，串起整集節目主題「入寶山，絕不空手而回」。

段慧琳、余思達寶山鄉「雙胞胎井」大揭密！果真巧遇雙胞胎

甘蔗園展開「砍甘蔗對決」



除了有趣的奇談民俗、豐富農特產，段慧琳和余思達還展現「農村版體能之巔」！兩人在甘蔗園展開「砍甘蔗對決」，雙方換上斗笠、手套，拿起鋸刀火力全開、毫不手軟，還比拚誰砍得整齊、誰挑得多，現場火藥味十足，卻也笑料百出。兩人一路「相愛相殺」，最後由農場主頒發最佳砍蔗王，讓人看見這對新搭檔雖然合作不久，卻已培養出絕佳默契與節奏感！





原文出處：段慧琳、余思達寶山鄉「雙胞胎井」大揭密！果真巧遇雙胞胎

更多民視新聞報導

韓國影帝趙震雄爆少年涉性侵 經紀公司回應了

楓葉姐姐原形將曝光？抖音明年起「禁止過度美顏」

舒華回台出席AAA 機場「撞衫咖啡廳店員」網笑翻！

