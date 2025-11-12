段慧琳、余思達現身拜碼頭！陳美鳳被約外景緊張：飛天遁地Pass

小豪（左起）、余思達、段慧琳、陳美鳳一同合影。（民視提供）

《GOGO Taiwan》主持人段慧琳與新搭檔余思達日前上《美鳳有約》宣傳節目，段慧琳笑說這次特地帶新夥伴來跟「民視首席師姐」拜碼頭。陳美鳳看到段慧琳，立刻比出大拇指讚賞不已，佩服她身為女性主持人仍勇於挑戰上山下海的行腳節目，甚至多次嘗試高難度三鐵與極限運動。如今加入體育系出身、活力滿滿的余思達，兩人合作主持可說是強強聯手，繼續挑戰這個需要體力與毅力兼具的節目。

段慧琳表示：「我們之前外景合作過好幾次，思達有老靈魂，做事很穩、又真誠，接話速度也很快。而且他完全不怕熱、不怕曬、不怕累，真的是耐操又刻苦耐勞。」她也分享，台灣有368個鄉鎮，還有許多深山部落值得探索，「我們的土地真的很豐富，不論族群、文化或人情味，都有不同風景。現在有思達一起探訪，我覺得很開心。」

余思達笑稱自己「有外景體質」，熱愛與不同人事物接觸學習。他回憶某次颱風天在鯉魚潭踩天鵝船的經驗：「本來覺得體力不錯，結果風太大，踩了半小時還在原地，最後只好呼叫動力船救援！」讓他印象深刻。節目中兩人更大膽向陳美鳳發出邀請，希望女神能一起體驗台灣各地之美。陳美鳳笑回：「能親近台灣這片土地當然很好，但要飛天遁地的單元就Pass我吧！」

節目中聊到家務話題時，段慧琳坦言外景錄影常常一出門就是4、5天，回家又累又餓，多半直接吃外食，衣服也常堆著沒洗。她笑說：「幸好老公也是做戶外工作的，很能體會那種整天曝曬、滿身汗的疲勞，所以他也會幫忙分擔家務，是我最大的神隊友。」

至於余思達則表示，目前與太太尚未規劃生小孩，兩人分工打掃簡單又有效率，家中一狗兩貓若忙到沒時間照顧，親友也會伸出援手，讓他輕鬆不少。

