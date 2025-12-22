段考出題綠茶婊、精液豆漿 金門國中師遭解聘「禁教4年」

金門金城國中的9年級段考中出現不雅用語，出題教師上月遭解聘。翻攝自FB



金門縣金城國中一名教師在出「健康教育」段考考題時，提到「綠茶婊」、「喝精液豆漿」等不雅字眼，引發爭議。立委陳培瑜今（12/22）表示，該校上月召開教評會解聘這名教師，且4年內不得擔任教育人員。不過此事也凸顯教育現場困境及審題機制破口，呼籲檢討並落實校園性別平等教育。

月前金城國中舉行段考，出題老師在健體試卷提到「喝精液豆漿」、「強姦」、「綠茶婊和渣男」、「女人救世劍（女人就是賤）」等用字，引發外界關注；校方今年5月決議將教師停聘6個月，靜待後續調查。

由於近期校園性別事件數次發生教師運用教材及考題內容出現性別偏見及性別歧視情事，立法院教育及文化委員會今天召開「從不當考題到調查爭議—檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會。

陳培瑜表示，這個問題凸顯教育現場困境，現行審題機制有破口，究竟是審題人員性別意識不足，還是審題機制成為過水？教育部應積極落實校園平等教育，檢視改善現行審題機制，並研議除了研習之外的其他方法增加教職員性平知能。

陳培瑜提到，其辦公室與國教署持續聯絡追蹤此事，該校上個月召開教評會，將出題教師解聘，且4年內不得擔任教育人員。

