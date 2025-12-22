段考出題「綠茶婊、精液豆漿」金門男師被解聘 校方：接連使用不當名詞

金門縣金城國中針對5月段考翁姓教師不當命題的性騷擾事件，作出解聘，4年不得聘任為教師的懲處。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城國中今天表示，針對5月段考有關翁姓教師不當命題的性騷擾事件，經過學校性平調查小組調查屬實，學校教師評審委員會決議對翁師予以解聘，並作出4年不得聘任為教師的懲處。

翁師5月5日、6日在該校健康教育段考出現「綠茶婊」、「渣男」、「好想要做愛阿」，甚至「捅他屁眼」、「精液豆漿」等大量不雅字眼，遭指「考題太噁心」，有學生和家長反彈，更引發社會譁然。

金城國中指出，翁師113學年度第2學期第2次定期評量涉及接連使用不雅、時下網路流行通俗的文字，描述性或與帶有性別歧視題目，校方於考試結束接獲校內老師反映、家長投訴。校方並強調，是校方主動通報校安事件。

金城國中表示，此案因涉及老師與學生疑似校園性別事件，因此展開校安通報後即召開性別平等教育委員會，啟動調查程序，委由外聘專業人員組成調查小組。

調查小組發現，翁師身為教師，所命試題呈現方式顯然不當，已嚴重損及教師專業尊嚴，違反性別平等教育法第20條，認定翁師對學生構成性騷擾。調查小組即依據教師法第15條第1項，建議解聘翁師，4年內不得聘任為教師，需定期接受相關性平課程等義務。

金城國中表示，今年11月16日召開教師評審委員會，由校長謝志偉主持，委員考量學生定期成績評量結果具有輔導學生適性學習的功能，翁師於定期評量涉及接連使用不雅、多道時下網路流行通俗文字的題目，對學生身心與受教權影響程度，應受責難程度等事由，為保障學生受教權與保護學生身心發展，經出席委員過半數同意，作出「解聘翁師且4年不得聘任為教師」決議。

金城國中強調，對於不當考題所造成的社會觀感與學生影響，深感遺憾與責任。學校已全面強化命題與審題流程，加強教師專業倫理與性別平等教育的內部培訓，杜絕類似案件再次發生。

