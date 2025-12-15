段鈞豪攜女看《聖誕五告讚！》分享感動 親子網紅大力推薦

《聖誕五告讚！》動物和人類都在搶救最後一棵聖誕樹。（圖／海鵬提供）

幸福感爆表的動畫《聖誕五告讚！》（Animal Tales Of Christmas Magic）上周末舉行特映，吸引上百位藝文愛好者、親子網紅及家庭觀眾欣賞，大家都看得津津有味。親子網紅「Leo&Nina與德國老爸」看完電影力推「孩子看得到冒險，大人看得到情感」，影評人周延則最愛「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」，認為能將環保議題融入趣味動畫，完全做到寓教於樂。金馬男星段鈞豪更全家出席欣賞，女兒看完表示「很喜歡，很感動」，父女倆還開心在臉書分享心得。

《聖誕五告讚！》由德、法聯合製作，內容匯集5個風格各異的動畫故事，每個故事都充滿溫馨與奇思妙想，並捕捉了歡聚一堂、慶祝美好時光的喜悅。其中倍受好評的「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」，劇情就描述：聖誕節快來了，迷糊的媽媽卻一直在玩手機，忘記要去買聖誕樹。小女孩一直催促媽媽，母女倆於是走進雪花紛飛的森林裡，卻發現沒有聖誕樹了。沒有聖誕樹，怎麼慶祝聖誕節？小女孩終於找到了這個冬天裡的最後一棵聖誕樹，並意外結識了新朋友。

「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」描述一對母女走進雪花紛飛森林裡尋找聖誕樹。（圖／海鵬提供）

「第三讚」由俄、法籍女導演歐蕾希雅舒基娜（Olesya Shchukina）繪製及編導。她自法國炮提葉動畫學校畢業後，一直在巴黎從事兒童插畫與動畫短片的創作。除曾以動畫紀錄片《拉達，伊凡的妹妹》榮獲德國萊比錫紀錄片影展觀眾票選獎。更曾參與榮獲奧斯卡最佳動畫片入圍的《酷瓜人生》製作。最有趣的是，舒基娜還是臉書Facebook、Google和巴黎「喬治之家」甜點店等知名品牌的插畫與動畫設計師。

除了「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」外，《聖誕五告讚！》還匯集了「第一讚：聖誕老人的破冰之旅」、「第二讚：小雞人生第一個聖誕」、「第四讚：拯救狸貓的聖誕驚喜」及「第五讚：動物們的狂歡時節」等共五個精彩故事。讓五個迷人的故事與節慶的奇蹟一同展開，從法國到日本、再到遙遠的北方，以及魔幻的北極光。看著動物們分享散播著歡樂，帶領觀眾進入這些溫馨又現代的童話，踏上一段引人入勝的旅程。

金馬男星段鈞豪全家出席欣賞《聖誕五告讚！》，女兒看完表示「很喜歡，很感動」。（圖／海鵬提供）

這部獲法國影媒【Abus de Ciné】盛讚「非常迷人！大人小孩都會愛的小確幸」的動畫《聖誕五告讚！》，講述朋友互助、鼓勵勇氣的動畫《聖誕五告讚！》，由6位來自不同國家與文化背景的女導演編寫並執導，並以描述聖誕老人、孩子和動物們準備歡度聖誕節的5個故事分享觀眾，既應景又充滿快樂，將於本周五（12/19）起全台上映。\。

親子網紅「Leo&Nina與德國老爸」歡樂力推《聖誕五告讚！》。（圖／海鵬提供）

