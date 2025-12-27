殷切期盼20年！大肚和美跨橋壯麗現形 橫跨烏溪通勤秒縮10倍打造便利生活圈

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】歷經烏溪兩岸居民近 20 年的殷切期盼，由台中市長盧秀燕與彰化縣長王惠美跨域合作推動的「大肚和美跨橋工程」，是中部近年最大規模的跨河橋梁建設，在市府建設團隊全力趕辦下，最新工程進度已達 82%，連結兩岸的橋梁主體逐漸成形，橫跨烏溪的壯闊景觀亦日益清晰；此工程不僅縮短大肚至和美通勤時間，更展現中彰跨域治理的成果與長期規劃效益。

大肚和美跨橋壯麗現形，橫跨烏溪通勤秒縮10倍打造便利生活圈。（圖/中市府建設局提供）

市府正朝 115 年下半年完工通車目標穩健邁進，未來大肚至和美通勤時間可大幅縮短，最快僅需約 3 分鐘即可抵達，交通效率提升近 10 倍，為地方居民及產業打造更為便利的生活與產業生活圈。

橋梁橋墩間跨度均衡，梁體結構既能承載大量車流，也能承受颱風及地震等自然環境挑戰。（圖/中市府建設局提供）

建設局長陳大田表示，大肚區與彰化縣和美鎮僅一溪之隔，卻長年受烏溪阻斷，居民往返需繞行台17線中彰大橋或台 1 線大肚橋，行程超過10公里、耗時30分鐘以上，交通極為不便。盧市長與王縣長基於促進中彰均衡發展與提升區域交通便利性，共同推動跨橋興建，工程總經費達32億元；完工後，兩地行車時間可大幅縮短至2至3分鐘，顯著提升交通效率，堪稱中台灣跨域治理的重要指標建設。

規劃雙向四車道、雙向機車道及人行兼自行車道，不僅有效改善通勤動線，未來也可成為欣賞烏溪夕照的新興景點。（圖/中市府建設局提供）

陳局長指出，大肚和美跨橋工程北起台中市大肚區文昌路，南接彰化縣和美鎮台61乙線，全長1,690公尺，其中橋梁段長1,440公尺、寬22公尺，規劃雙向四車道、雙向機車道及人行兼自行車道，不僅有效改善通勤動線，未來也可成為欣賞烏溪夕照的新興景點。工程採用鋼筋混凝土預力箱型梁橋設計，是中部地區近年來最大規模的橋梁新建工程，整體造型雄偉、線條流暢，不僅兼顧結構安全與耐震能力，更展現現代工程美學。橋梁橋墩間跨度均衡，梁體結構既能承載大量車流，也能承受颱風及地震等自然環境挑戰，堪稱中彰地區交通新地標。

工程採用鋼筋混凝土預力箱型梁橋設計，是中部地區近年來最大規模的橋梁新建工程。（圖/中市府建設局提供）

建設局表示，工程自112年1月開工以來，接連遭遇多項管線遷移問題，並需在穿越國道三號的有限空間中施工，加上颱風與豪雨多次來襲，施工環境相當嚴峻；不過在工程團隊持續調整工法、全力推進下，目前已完成30座橋墩中的27座，橋面推進長度達1,122公尺，大肚與和美兩端引道工程也逐步成形，整體進度持續向前。