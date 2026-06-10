殷瑋代答嗆議員影片瘋傳！沈伯洋批拿擋箭牌

▲民進黨台北市長參選人沈伯洋出席「台派聯盟後援會成立大會」。（圖／記者朱永強攝）

[NOWNEWS今日新聞] 台北市長蔣萬安昨（9）日接受台北市議員何孟樺質詢時，請主責無菸城市政策的研考會主委殷瑋上台答詢，卻引發殷瑋和何孟樺唇槍舌戰，影片在社群平台上瘋傳，蔣萬安的「殷瑋答」模式也讓民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋批評，市長不應一直拿擋箭牌；綠委吳思瑤也痛批，蔣萬安在一旁像個路人甲。

批蔣萬安應親自回答 而非一直拿擋箭牌

針對近期殷瑋曝光率高，昨日在議會代蔣萬安詢答除「殷瑋答」，還怒和議員對嗆，沈伯洋今出席「台派聯盟聯合後援會」成立大會時受訪表示，很多議員們也都是在為人民的權益發聲，也是在為基層公務員發聲。照理說，市長應該要親自出面回答，因為這是人民的權益，議員是人民所選出來的。如果今天人民是主人，那麼市長更應該出來回應市民的需求跟質疑，而不是一直有人在前面當擋箭牌，也不是一直讓基層公務員出來擋。

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批市府「回答高傲」、「沒有回應市民需求」

另外，沈伯洋也表示，他認為台北市這些政務人員如果想要開直播、想要回應什麼，這個倒沒有什麼。尤其是在民主社會，大家攻防，認為有什麼政見應該被討論，這本來都是一件很正常的事情。

但他比較難過的是，他針對市場的動線，在反映攤商的聲音；針對大縱走還有天際線，在反映山友們的聲音；也反映了第一線教師的聲音、公務人員，尤其是基層公務人員的聲音，在反映這些聲音的時候，市府的回答永遠都是如此高傲，或者做個人的政治攻擊。沈伯洋說，這樣的話，不管今天是在議會殿堂，或者是在直播，其實這些內容都沒有完全回應到台北市民的需求，城市這樣是沒有辦法進步的。

吳思瑤也批「蔣萬安像路人甲」

同場的民進黨立委吳思瑤在致詞時也指出，非常遺憾在議會總質詢期間，蔣萬安之前要靠殷瑋寫小抄，昨天更讓大家印象深刻，蔣萬安像是路人甲，讓殷瑋每天搶鏡頭，比市長還向市長，還攻擊式發言。吳思瑤說，沈伯洋已經成為蔣萬安的市政加速器，選戰才剛開始卻已經無比精彩，沈伯洋提名都還沒滿月，蔣萬安碰上強勁的沈伯洋，已經拉警報了。

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