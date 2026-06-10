殷瑋代答囂張嗆議員沒被制止？余莓莓揭背後「1原因」！

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論壇中心／綜合報導

台北市長蔣萬安昨（9）日赴議會總質詢，遭民進黨議員何孟樺詢問「無菸政策的人力問題」，沒想到台北市研考會主委殷瑋馬上搶麥克風代答，不僅嗆議員「一起來稽查」，還稱自己「非高層、是基層」，甚至連台北市議長戴錫欽第一次請殷瑋回座還被拒絕，而在一旁的蔣萬安卻絲毫沒有制止殷瑋的火爆言論。對此，時事評論員余莓莓在《頭家來開講》節目上分析，「殷瑋能有恃無恐就是因為蔣萬安沒他不行」！

蔣萬安過去的形象都比較溫和，不是鬥雞風格，不過殷瑋近日卻頻頻替蔣萬安出風頭，不僅槓上民進黨台北市長參選人沈伯洋，連議員也槓上，回應也愈來愈嗆辣，余莓莓認為，「因為有市長給他靠，而且蔣萬安需要他，所以殷瑋才能夠這麼囂張。」

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不只殷瑋替蔣萬安擋箭，市府局處休假期間也在發文回應沈伯洋，外界質疑連同公務員都疑似成了蔣萬安競選總部。

原文出處：殷瑋囂張嗆議員有恃無恐？余莓莓：因為蔣萬安沒他不行！

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