殷瑋備詢「嘿嘿」嬉皮笑臉！遭女戰神電爆秒變臉

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政治中心／李汶臻報導

台北市研考會主委殷瑋日前被指在台北市長蔣萬安備詢過程中，透過平板幫忙打pass引發外界關注。殷瑋日前在備詢台上搶答，甚至與議員對嗆，再度引發爭議。如今有臉書粉專翻出殷瑋今年4月，面對民進黨議員洪婉臻質詢時，嬉皮笑臉回應「嘿嘿」被對方當場電爆的影片。相關片段至今已累計吸引37萬人次朝聖。

殷瑋日前被控「透過平板電腦整理資料提供講稿給蔣萬安」，外界更嘲諷他是蔣萬安的「殷瑋答」，事後關於他的身分背景也被掀出。現年43歲的殷瑋出身「馬家軍」，曾任馬英九總統競選連任辦公室發言人、國民黨文傳會副主委以及國民黨中央黨部發言人，他2022年12月受蔣萬安市府邀請擔任台北市政府市政顧問。

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殷瑋「狂搶答、打斷提問」超跩舊片流出！前輩幫緩頰「又插嘴」遭女戰神電爆

台北市研考會主委殷瑋（右）日前被指在台北市長蔣萬安備詢過程中，透過平板幫忙打pass引發外界關注。（圖／翻攝自YT@臺北市議會、民視新聞）





近日殷瑋在備詢台上搶答、頻繁打斷議員提問等舉動引發爭議，讓外界質疑他待人傲慢、回應態度輕浮。臉書粉專《事實盛於雄辯》就翻出今年4月的一段舊片，當時民進黨議員洪婉臻質詢殷瑋，並要求對方針對先前「反質詢」不尊重議員的行為道歉。沒想到殷瑋竟當場訕笑還回應「嘿嘿」，讓遭洪婉臻駁斥：「你今天要護主，不用用這種嬉皮笑臉、傲慢的態度」，期間殷瑋還多次插話，讓洪婉臻忍不住開轟：「你家老闆都沒有像你這樣」、「你有在尊重你老闆嗎」。





殷瑋「狂搶答、打斷提問」超跩舊片流出！前輩幫緩頰「又插嘴」遭女戰神電爆

殷瑋（右）議會答詢「嘿嘿」，嬉皮笑臉狀態遭洪婉臻（左）電爆。（圖／翻攝自臉書@事實勝於雄辯）





隨後洪婉臻將北市府秘書長請上備詢台，對方語氣和緩並以「我們殷主委年輕」幫忙緩頰，沒想到殷瑋卻又跳出來插話說：「這跟年輕沒有關係」，讓洪婉臻忍不住批評「你看你又來了，前輩講話你也不聽，就你最大」。





殷瑋「狂搶答、打斷提問」超跩舊片流出！前輩幫緩頰「又插嘴」遭女戰神電爆

秘書長上台幫忙護航，殷瑋竟又當場插嘴。（圖／翻攝自臉書@事實勝於雄辯）





洪婉臻當眾電爆殷瑋影片被翻出後，吸引37萬人圍觀，更有超過9千人按讚，不少人也留言批評殷瑋「就是傲慢，用吵架的方式來規避質詢」、「只想辯論不想被質詢啦」、「連秘書長都說殷主委太年輕……幫他找台階下，還不肯下來」。粉專《事實盛於雄辯》也忍不住調侃殷瑋「覺得自己比章（蔣）萬安強多了，狡辯還可以亂講，臉皮厚又油」，並開酸：「殷瑋真的很想當市長，選前換將還來得及，殷瑋出來選」。

原文出處：殷瑋「狂搶答、打斷提問」超跩舊片流出！前輩幫緩頰「又插嘴」遭女戰神電爆

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