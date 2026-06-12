殷瑋力戰綠營被封藍營新戰神 網再翻出議會影片2度電爆洪婉臻
CNEWS匯流新聞網記者李承值／台北報導
台北市研考會主委殷瑋日前為無菸城市政策辯護，與民進黨議員激烈交鋒，被封為是「藍營新一代戰神」。有粉專今（12）日再翻出台北市議會質詢影片，片中，民進黨議員洪婉臻質疑殷瑋「反質詢」，殷則回大法官已有解釋，讓洪頓時改口「我們不要講這些」；在不同場合，洪婉臻又被殷瑋反擊「很蔣家」論述，洪接連遭痛電2次後，最後竟然只好轉罵殷瑋「你跟我講話還一直摸下巴」，讓人感到相當無厘頭。
臉書粉絲專頁「政客爽」PO出一段影片，片中，洪婉臻先是質疑殷瑋反質詢，殷則以「這件事在去年，大法官已有解釋」一句話反駁，讓洪頓時改口，稱「我們不要講這些」。而洪之後轉而質疑台北市府「很蔣家」，問殷「你為什麼要去質疑議員有沒有做功課這件事情？」殷則回應，當議員說一位公務員及其所屬機構「很蔣家」時，恐怕已超過言論該有的界線。對於殷瑋回答，洪婉臻則不滿表示「你今天是蔣萬安的官員！」殷則再堅定回應「不，我是台北市民的官員」。雙方火藥味十足。
另一段影片也顯示，洪婉臻再度詢問殷瑋對於日前議員質詢內容的想法，殷瑋當場回答：「『很蔣家』這句話，這3個字，我的回應就是『不能接受』！」但洪仍接著追問「那為什麼不能接受？」殷只好無奈說，不能接受的原因已說明，「你拿民主時代的一個市長，就認為這個市府是他家的，除非妳有實質證據，說我操作了什麼事情」；為此， 洪最後只好又改口，罵殷「你看，到現在跟我們講話還在那邊摸下巴什麼之類！」殷則似乎有點傻眼「還要管我講話有沒有摸下巴…」。
對於綠營議員離奇的質詢方式，臉書粉絲專頁「政客爽」也翻出，過往面對立委質詢時，時任行政院長蘇貞昌曾大罵「在那叫什麼」、「把官員當狗罵的時代過去了」的影片，藉此嘲諷民進黨議員現在稱台北市府「很蔣家」的質詢操作，會讓外界覺得「在那叫什麼」。
照片來源：臉書粉絲專頁「政客爽」
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