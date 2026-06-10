殷瑋強勢回應何孟樺「人民是我老闆」 蔣萬安：人民本來就是我們的老闆

台北市長蔣萬安今天早上出席擴大招募關懷長者志工記者會。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市研考會主委殷瑋近期為台北市長蔣萬安及政策辯護，昨在總質詢最後一日因無菸城市稽查人力問題，槓上民進黨籍台北市議員何孟樺，甚至在何孟樺不滿質問「誰是你老闆」時，強勢回應「人民是我老闆…議員我再說一次，人民是我老闆」；而當時一起站在備詢台上未置一詞的蔣萬安今(10)天被問及此事時表示，政務官本來就應該為政策來辯護，人民本來就是我們的老闆。

殷瑋昨天在議場與何孟樺的交鋒，火花四濺；何孟樺質疑無菸城市的稽查人力不足，要蔣萬安要求殷瑋帶著發言人一起去稽查。殷瑋聞言上台就說「邀請議員妳也可以一起來，不知議員有無去過」；何孟樺批評說，「不要只會讓基層待到11點」，殷瑋反擊說，「我不是高層，我是基層」。在何孟樺說人力缺乏時，還說「對…然後呢？議員我跟妳報告我是去過的人，妳一位沒去過的人在要求我是什麼意思？」

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何孟樺聞言不滿，要求時間暫停，稱「這是我的質詢時間」；殷瑋說，「妳問的時間就是我答的時間」。何孟樺痛批，堅持要求市長裁決，並說「誰是你老闆？為什麼是殷瑋在說呢？」殷瑋反嗆，「人民是我老闆…議員我再說一次，人民是我老闆」。蔣萬安則低頭翻閱資料，未置一詞。

蔣萬安今天早上出席在大龍老人住宅舉辦的「長者關懷行動記者會」前受訪，被媒體問到殷瑋說人民是他老闆，「會不會覺得被無視？」蔣萬安表示，政務官本來就應該為政策來辯護，人民本來就是我們的老闆，並以台語重複一次「人民攏是咱的頭家」。

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