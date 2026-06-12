殷瑋成「藍營新一代戰神」！柳采葳：民進黨一路打出來的
2026台北市長選逐漸升溫，台北市府研考會主委殷瑋近期為台北市長蔣萬安政策辯護，頻頻與民進黨議員對槓，引發討論。對此，國民黨台北市議員柳采葳表示，民進黨原本想打倒一個人，結果卻讓更多人認識了另一個人，某種程度上來說，「藍營新一代戰神」這個稱號，還真的是被民進黨一路打出來的。
柳采葳指出，最近看台北市議會質詢，其實有點感慨。自從民進黨提名沈伯洋之後，從大台北天際線、雙城論壇、小貓熊，到最近的無菸城市議題，幾乎每一題都圍繞著蔣萬安打、反對蔣萬安。監督市政本來就是議員的職責，她完全支持，但最近很多質詢討論的重點，似乎已經不是在解決問題，而是在製造話題、製造衝突，簡單說就是找架吵。
柳采葳說，民進黨原本想打蔣萬安，結果打著打著，砲火卻開始集中到殷瑋身上，但民進黨可能不是很了解殷瑋，他是只要你質疑，他就回應；你攻擊，他就把事實講清楚，那為政策辯護何錯之有？這幾年其實很多公務員都面臨同樣的處境，做事被罵，不做事也被罵；回應被罵，不回應也被罵。認真做事的人，往往最容易成為政治攻防下的箭靶。
柳采葳直呼，民進黨原本想打倒一個人，結果卻讓更多人認識了另一個人。某種程度上來說，「藍營新一代戰神」這個稱號，還真的是被民進黨一路打出來的。
更多中天新聞網報導
肥貓監委居然升官？陳鳳馨大爆當年老柯電話狠招！背後政治算計太嚇人！
禁赴海峽論壇惹議 邱垂正：限制中央人員出席「從馬政府就有」
COMPUTEX開幕！賴清德談台海和平：維持現狀是不變政策
其他人也在看
新聞眼／蔣萬安提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局
台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。
國民黨Cheng Li-wun訪美 澄清國防立場並稱習近平溫和
台灣最大在野黨國民黨（KMT）主席 Cheng Li-wun 近日展開為期兩週的訪美行程。面對華府鷹派對國民黨刪減國防預算、親中立場的強烈質疑，她極力澄清美方誤解，強調追求和平對話並不代表放棄國防與民主。
美伊和平協議現曙光 川普與伊朗稱「比以往更接近達成」
美國與伊朗官員於週五表示，結束中東衝突的和平協議已「比以往任何時候都更接近達成」。儘管雙方在濃縮鈾處置與凍結資產釋放等細節上仍有分歧，但調解國巴基斯坦也對此表達高度樂觀，認為歷史性協議已近在咫尺。
從香港舞台到台灣 阿肥把文化憧憬融入日常
民視新聞／綜合報導來自香港的阿肥陳婉儀，從小看台灣綜藝節目長大，對台灣的影視文化一直充滿憧憬。2019年，25歲的她來台就讀文化大學大傳系，期間，回香港參加真人秀選美節目肥美人，面對觀眾評論和網路惡評，讓她變得更有勇氣，也更敢挑戰不同的可能。如今，她再次回到台灣，期盼串起香港與台灣之間的文化交流。
冷眼集／因人設事？又見綠能你不能
立法院昨三讀通過藍白共提的「公職人員選舉罷免法」修正案，遭民進黨鋪天蓋地批評是為新竹市長高虹安涉誣告案而解套，但民進黨似乎忘了，自家人民進黨立委林淑芬也提出修法版本。綠營不斷質疑民眾黨因人設事，豈不是五十步笑百步、龜笑鱉無尾？
驚傳與中國建交？杜奕瑾起底外媒「中共金援」 怒轟：在台協力者帶風向
近日外媒報導我國非洲友邦史瓦帝尼擬與中國建交，引發各界關注。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾發文駁斥，起底該媒體《史瓦濟蘭新聞》實為架設於南非、受中共金援的假地方媒體，專門配合北京進行大外宣。外交部早於4月澄清此為假訊息。杜奕瑾警告，這類冷飯熱炒的虛假敘述，極可能是台灣內部「在地協力者」配合中共發動的認知作戰，意圖破壞台史邦誼，民眾應提高警覺，切勿轉傳不實資訊。
美加墨世界盃》地主國加拿大首戰踢平波赫 收下隊史首個世界盃積分
2026世界盃B組賽事今（13）日在加拿大多倫多BMO球場登場，首次在主場迎來世界盃開幕戰的地主國加拿大隊，在43,002名球迷的注目下，與波士尼亞與赫塞哥維納激戰90分鐘後以1比1握手言和。波赫前鋒Jovo Lukic上半場率先頭槌破門，加拿大則靠替補上場的前鋒Cyle Larin下半場建功扳平比分，成功替地主隊搶下寶貴1分，也拿下隊史首個世界盃積分。
台股史上第二大漲點！國家隊砸4億買超「這檔電子股」
台股昨（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。電子大廠和碩（4938）日前公布5月營收595億元，年增和月增均實現雙位數成長，國家隊砸下4億3246萬6280元買超4510張，成為買超冠軍。
殷瑋C位合影李多慧！她揶揄：皇上都會滿足
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前赴議會接受質詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次主動接話、與民進黨議員何孟樺激烈交鋒，引發外界質疑「到底誰才是市長？」就在殷瑋近期聲量持續升高之際，資深媒體人黃...
梅雨還沒結束 今午後慎防強對流 吳德榮：端午節連假可望轉晴熱如盛夏
今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園及高雄已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲系鬆散，北部有弱降水回波，伴隨局部降雨，桃園及高雄有濃霧。
猛攻蔣萬安卻意外捧紅「他」 柳采葳酸綠一路打出「藍營新戰神」
民進黨在提名不分區立委沈伯洋投入台北市長選戰後，猛攻現任市長蔣萬安，而北市府研考會主委殷瑋近期在議會與民進黨議員何孟樺、洪婉臻在議場強硬交鋒的影片，從「蔣稿機」到「殷瑋答」、意外成為話題人物。國民黨台北市議員柳采葳表示，「『藍營新一代戰神』這個稱號，還真是被民進黨一路打出來。」
降息理由已消失！葉倫示警高通膨恐延續至2028年：美財政藏1危機「過去不擔心的現在全變了」
「展望今年剩餘時間，以及明年，通膨可能仍將高於聯準會的目標。人工智慧的繁榮，或許會將這種情況延續到2028年。」6月11日，美國前財政部長與聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）在出席東方匯理資產管理全球投資論壇時，向千名投資人示警。
台股狂飆外資卻沒來？ 林昌興爆下週兩大核彈級風暴 大盤恐回測
台股近期走勢震盪劇烈，隨著指數叩關4萬點大關，不少投資人關心多頭信心是否已經全面回歸。對此，知名財經節目主持人林昌興在節目中直言，雖然指數出現強勢反彈，但他個人絕不認為眼前的危機已經完全解除，這波大漲並非多頭安全訊號，提醒網路族與股民千萬不要盲目追價。
鄭麗文稱成功訪美激怒民進黨 陳鳳馨解析綠媒報導三部曲：唱衰、抹紅，還有這一招
國民黨主席鄭麗文11日於大華府地區舉辦的僑宴中致詞表示，此次訪美的成功激怒民進黨政府，並指控親綠媒體不斷造謠，民進黨對自己的好表現非常緊張。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，鄭麗文此次訪美試圖打破美國的框架，挑戰相當大，但能讓台灣找到不一樣的路。鄭麗文此次行程的豐富度是過往其他台灣政治人物訪美未曾有過的，國民黨應好好整理成新聞稿對外說明......
太誇張！鄭麗文竟公開罵賴清德「金光黨」 民進黨大將震怒開砲反譏
即時中心／熊家瑜、黃彥翔報導國民黨主席鄭麗文一向以言詞激烈著稱，最近竟又開嗆民進黨「政權建立在謊言上」、還批評總統賴清德是「金光黨」，引發外界譁然。不僅如此，她還質疑，為何綠營至今遲未刪除「台獨黨綱」。對此，民進黨立委林俊憲今（12）日痛批鄭麗文，她過去也曾是民進黨員、更是黨內極端支持台獨派，如今卻跑到國民黨當「大統派」，根本變化太快、簡直令人目不暇給，根本丟臉丟到國外去。
豬隊友拖累柯志恩！賴瑞隆被「他」光芒掩蓋
[NOWNEWS今日新聞]2026地方大選進入熱戰階段，《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆遙遙領先國民黨參選人柯志恩，雙方差距達17.8個百分點；調查同時指...
醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己
[NOWNEWS今日新聞]2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，...
美伊簽和平協議有望！美股四大指數全紅 道瓊漲353點、費半揚1.52%
美國和伊朗傳出最快14日將簽署和平協議，加上太空探索公司Space X上市成本日最大焦點，投資人信心大增，週五（12日）四大指數收盤齊揚。
分析沈伯洋勝選機會！綠營新人：台北市逐漸脫離深藍鐵板
2026台北市長選舉，民進黨的沈伯洋將對上力拚連任的國民黨蔣萬安。綠營松信區議員參選人郭凡10日分析，沈伯洋被提名後，其個人特質加上超乎外界想像的市政嫻熟度，強化了民進黨年底選情的信心，且台北市正逐漸脫離「深藍鐵板」的稱號，所以沈最後當選市長的機會大。
傳鄭麗文被放鳥 陳以信嗆賭千份雞排喊不可能：美國對她正感興趣
國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，傳出原本預計美東時間10日前往白宮拜會美國國家安全會議（NSC）官員，不過，當天鄭一行人並未現身，傳出會晤被美方臨時取消。鄭麗文11日出席華府僑宴開轟，稱民進黨遊說阻撓美國國會議員接見，但遭民進黨立院黨團總召蔡其昌回擊：「民進黨能主導川普官員？」國民黨前立委陳以信今（12日）則放話，若鄭麗文這趟美國行沒見到「（美國）行政部門」就要發放1千份雞排。