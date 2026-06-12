殷瑋成「藍營新一代戰神」！柳采葳：民進黨一路打出來的

2026台北市長選逐漸升溫，台北市府研考會主委殷瑋近期為台北市長蔣萬安政策辯護，頻頻與民進黨議員對槓，引發討論。對此，國民黨台北市議員柳采葳表示，民進黨原本想打倒一個人，結果卻讓更多人認識了另一個人，某種程度上來說，「藍營新一代戰神」這個稱號，還真的是被民進黨一路打出來的。

殷瑋。（圖／中天新聞）

柳采葳指出，最近看台北市議會質詢，其實有點感慨。自從民進黨提名沈伯洋之後，從大台北天際線、雙城論壇、小貓熊，到最近的無菸城市議題，幾乎每一題都圍繞著蔣萬安打、反對蔣萬安。監督市政本來就是議員的職責，她完全支持，但最近很多質詢討論的重點，似乎已經不是在解決問題，而是在製造話題、製造衝突，簡單說就是找架吵。

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柳采葳說，民進黨原本想打蔣萬安，結果打著打著，砲火卻開始集中到殷瑋身上，但民進黨可能不是很了解殷瑋，他是只要你質疑，他就回應；你攻擊，他就把事實講清楚，那為政策辯護何錯之有？這幾年其實很多公務員都面臨同樣的處境，做事被罵，不做事也被罵；回應被罵，不回應也被罵。認真做事的人，往往最容易成為政治攻防下的箭靶。

柳采葳。（圖／中天新聞）

柳采葳直呼，民進黨原本想打倒一個人，結果卻讓更多人認識了另一個人。某種程度上來說，「藍營新一代戰神」這個稱號，還真的是被民進黨一路打出來的。

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