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即時中心／温芸萱報導

台北市長蔣萬安9日於議會備詢時，因研考會主委殷瑋多次插話並與議員激烈辯論，引發「誰才是市長」的質疑聲浪。對此，政治評論員吳靜怡今（11）日在臉書指出，市府已浮現「尾巴搖狗」效應，殷瑋的聲量在短時間內壓過蔣萬安，她分析，這種「代理人傳播」戰術雖能幫市府主動反擊，但當幕僚比市長更有戰鬥力、更具鏡頭感時，恐導致蔣萬安的決策與領導主體性遭到空洞化與稀釋。

議會交鋒引爆「誰是市長」爭議

蔣萬安日前在議會接受質詢，當何孟樺提問相關的人力編制與預算規劃時，蔣萬安身旁的殷瑋便突然插話搶答，甚至直接與何孟樺展開激烈辯論，讓何孟樺怒問「我是要求市長做出裁決，你老闆到底是誰？現在這裡到底誰才是市長？」，殷瑋則反嗆：「人民就是我的老闆」。

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對此，吳靜怡今日在臉書表示，「尾巴搖狗」效應浮現！殷瑋聲量壓過蔣萬安，最強戰將成了市長光環的最大挑戰。殷瑋與議員的數波激烈交鋒，恰恰讓這場「尾巴搖狗」的政治現象清楚攤在公眾眼前，原本應該屬於蔣萬安的新聞焦點，包括市政議題、蔣萬安兒子合照、郭禮伯後代等議題都在短時間內被殷瑋的攻防表現所蓋過。

快新聞／殷瑋搶答引爆「誰是市長」爭議！吳靜怡酸：幕僚聲量壓過蔣萬安

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞資料照）

「尾巴搖狗」效應浮現 殷瑋聲量蓋過蔣萬安

吳靜怡指出，今年台北市長選戰進入六月後，出現一個極不尋常的政治傳播現象，主角不再只是現任市長蔣萬安與挑戰者沈伯洋，反而是台北市研考會主委殷瑋成為議題中心，從「平板餵稿」、「殷瑋答」、「蔣稿機」到議會登板強勢答詢，殷瑋的聲量於昨日正式壓過蔣萬安，甚至在特定議題線上超越沈伯洋。

她直言，這不是單純幕僚補位，而是典型的「代理人傳播」戰術，也透露著蔣萬安決策主體性的空洞化。

接著，吳靜怡說明，蔣萬安維持溫和市長形象，殷瑋負責出拳、反擊、製造衝突畫面。這套雙軌傳播短期有效，例如平板爭議原本指向蔣萬安是否熟悉市政，殷瑋反手操作成民進黨雙標；鼠患議題原本是城市治理問題，他又上升為「認知作戰」。

她表示，這種打法確實讓蔣市府在新聞戰中不再被動，但真正的問題也在這裡，當部屬比市長更有戰鬥力、更有鏡頭感、更能主導議題，蔣萬安的領導主體性就開始被稀釋。

殷瑋成雙面刃 吳靜怡：選民逐漸形成「幕僚比市長更像市長」

同時，吳靜怡認為，對沈伯洋而言，殷瑋的強勢登場是一把雙面刃。一方面，殷瑋提供了沈陣營攻擊蔣萬安「市政不熟、靠幕僚餵稿」的絕佳材料；另一方面，殷瑋也用高密度反擊，把沈伯洋拖進意識形態、政策細節與網路迷因戰場。

她提醒，沈伯洋團隊必須把焦點重新拉回「誰才是真正負責任的市長」，才能把殷瑋的聲量轉化為蔣萬安的政治負債。因此，殷瑋本週聲量飆升，不應只被視為市府攻防成功，而應被解讀為蔣萬安陣營的結構性警訊。

隨後，她直言，「尾巴搖狗」最大的風險從來不在於尾巴太強，而在於狗看起來越來越不像尾巴的主人，當選民開始記得殷瑋的發言、殷瑋的反擊、殷瑋的論述，卻對蔣萬安本人的政策判斷、治理能力與決策風格印象模糊時，蔣萬安面對的就不再只是一次議會攻防，而是領導主體性逐漸流失的政治危機。

吳靜怡強調，短期來看，殷瑋確實是蔣萬安最能打的戰將，但長期而言，如果選民逐漸形成「幕僚比市長更像市長」的認知，那麼這場原本用來保護蔣萬安的雙軌傳播策略，最終可能反而成為侵蝕其政治光環與中間選民支持基礎的最大隱憂。最後，蔣萬安就淪為比韓國瑜更草包的草包市長了！

原文出處：快新聞／殷瑋搶答引爆「誰是市長」爭議！吳靜怡酸：幕僚聲量壓過蔣萬安

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