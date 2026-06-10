殷瑋搶答槓綠議員 律師狂酸「提線木偶」：協尋台北市長！

記者李鴻典／台北報導

台北市長蔣萬安昨（9）日到議會接受市政總質詢時，研考會主委殷瑋搶答槓上民進黨議員何孟樺。讓何孟樺怒轟，「我是要市長裁決，誰是你老闆？現在到底誰是市長」但殷瑋反嗆，「人民是我老闆」。對此，陳君瑋律師嘲諷，大家一起協尋台北市長！

何孟樺質詢時和殷瑋大吵，讓她氣炸說現在到底誰是市長（圖／翻攝畫面）

陳君瑋律師指出，昨天在議會裡面 「殷瑋與何孟樺議員」大戲有幾個看點：

一、殷瑋身為被質詢對象，卻氣勢勝過議員，展現十足辯論老將的能手。這在辯論場合上，「邀請對手一起」的確是個以退為攻的方法，但是在議會質詢場合，反而讓市民覺得盛氣凌人，所以重點是場合沒有弄對。不過，至少殷瑋替安安市長擋駕，安安市長一定感動流淚，我又少了一顆子彈。

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二、但相同地，回到市長本身，市民疑問又來了，到底市長是誰？我們的市長難道變成提線木偶？被底下官員，不僅不是副市長，不是秘書長，不是專責業務首長，只是個研考業務的首長，為何能夠掌控安安市長？不符合政治邏輯。

三、所以在在顯示，台北市長到底是誰當家？蔣萬安從「保母助選團」被詬病後，現在又出現逾越政治分際的「下屬助選團」。

陳君瑋律師說，市民要問一句，我們的市長你到底在哪裡？請協尋台北市長，為何變成無聲市長？

殷瑋今天則回應，幹嘛不讓市長講話？錯了。在這場質詢的一開始，市長已經答完議員關於稽查宣導的人力問題了。（你如果有興趣，可以上議會系統去看當天的所有質詢，何議員上台之前與下台之後，都有人問，萬安市長有非常完整的回答。人力⅙，開始可以減輕公務員負擔了，因為前期很認真投入的宣導有所成效，配合度九成以上；禁菸期開始之後，現場都配合熄菸；再加上配合委外宣導人力等。）他強調，自己上台，是因為市長的部份問完了，議員開始點到他。「點到我，還不回應嗎？網…友是覺得質詢是演講嗎？」

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