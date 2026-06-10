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即時中心／陳奕劭、陳治甬報導

民進黨台北市議員何孟樺昨（9）日在議會總質詢提問台北市長蔣萬安，提到有關於無菸城市人力稽查，並建請研考會主委殷瑋帶著發言人下去排班，殷瑋直接幫蔣萬安搶答，還喊出「人民是他老闆」，使得另一名綠營議員王閔生不忍開嗆「主委，你要和我們議會對抗是不是？」，兩人對槓引發關注。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（10）日上午受訪時也回應了。

沈伯洋回殷瑋尬何孟樺

蔣萬安推動「無菸城市」政策，但在人力稽查方面被何孟樺於昨日議會質詢時，因何孟樺建請殷瑋帶著發言人下去排一天稽查，使得殷瑋主動上前發言，與何孟樺爆發口角，過程中何孟樺開嗆「我也不是要你回答，而是要市長做裁決，誰是你老闆啊？」，而殷瑋則回道「人民是他老闆」。

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沈伯洋今日在台大校友會館受訪表示，許多議員昨天質詢為人民權益、基層公務員發聲，市長應該親自回答，議員是人民所選出來的，如果人民是主人，市長更應該出來回應市民需求，而不是有人一直當擋箭牌或讓基層公務員出來擋。他認為，基層公務員已經有過勞的態勢，人員不斷流失，因此他提出相關政見，希望讓公務員減壓。

快新聞／殷瑋搶答蔣萬安惹議！沈伯洋促「市長應回應質疑」：別找人當擋箭牌

台北市研考會主委殷瑋。（圖／民視新聞資料照）

沈伯洋嘆市府高傲

媒體詢問，殷瑋開設直播節目，並親自回應沈的發言，沈伯洋回應，台北市政務人員如果想要開直播，想要回應什麼，這倒沒有什麼。尤其在民主社會大家攻防，討論政見都是正常的事情。

沈伯洋感嘆，他們先前反應攤商、山友、教師、公務員的心聲，結果市府的回答如此高傲，或是對個人政治攻擊。不管在議會或直播，這些內容無法回應市民需求，城市這樣沒辦法進步。





原文出處：快新聞／殷瑋搶答蔣萬安惹議！沈伯洋促「市長應回應質疑」：別找人當擋箭牌

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