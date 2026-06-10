殷瑋搶答遭綠質疑！蔣萬安力挺

▲台北市長蔣萬安力挺下屬殷瑋，稱政務官本就應為政策辯護。（圖／北市府提供）

[NOWNEWS今日新聞] 台北市研考會主委殷瑋近期為市政辯護頻頻站上第一線，昨更和民進黨市議員何孟樺唇槍舌戰，何更不爽嗆「現在到底誰是市長」。對此，台北市長蔣萬安今（10）日護下屬，稱政務官本就應該為政策辯護，人民本就是他們的老闆。

殷瑋近期為了台北市政頻頻站上火線，從台北鼠患、無菸城市政策等都到第一線辯護，但也引發綠營質疑台北市長蔣萬安能力，更酸「殷瑋答」。昨天何孟樺總質詢無菸城市稽查人力問題，再度和殷瑋爆發激烈口角，何嗆「不要只會讓基層待到11點」、殷瑋反嗆「我不是高層，我是基層」，何孟樺更一度要求市長裁決，「誰是你老闆？為什麼是殷瑋在說呢？」殷瑋則說，「人民是我老闆」。

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台北市長蔣萬安今早出席大龍老人住宅舉辦的「長者關懷行動記者會」，被問到此事他力挺下屬，稱「政務官本來就應該為政策辯護，人民本來就是我們的老闆，人民都是我們的頭家」。

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