殷瑋搶麥答詢惹議 何孟樺轟：視議會為無物、把蔣萬安當玩物

民進黨籍議員何孟樺作於台北市議會總質詢關注無菸城市稽查人力，卻是由台北市研考會主委殷瑋搶麥答詢。（圖／台北市政府提供）

台北市長蔣萬安昨赴議會總質詢，民進黨籍議員何孟樺關注無菸城市稽查人力，希望市府不要增加公務員執行無菸城市的負擔，卻是由台北市研考會主委殷瑋搶麥答詢。對此，何孟樺今（10日）發文還原始末，並援引《臺北市議會議員質詢辦法》規定，批評殷瑋不僅視議會為無物，更視蔣萬安為玩物。

對於總質詢爭議，殷瑋今天上午表示，何孟樺昨天公開講到他，要求他去做事（到禁菸公告區域現場宣導稽查），並在投影片上大大的寫上了殷瑋的名字，「請問我是不用回答議員的問題嗎？議員不cue到我的時候，我是有去答題嗎？」

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何孟樺隨後發文回應，殷瑋早上發文說她cue到他，他才開始答詢。事實上，《臺北市議會議員質詢辦法》第2條明定：「市政總質詢」在大會向市長提出，以政策性重要者為原則，由市長負責答覆。昨天是她的總質詢時間，她提到殷瑋，但並沒有要求殷瑋回覆，自然殷瑋也不該搶麥答覆。

何孟樺表示，既然是她的質詢時間，市長是否回答完她的問題，也是由她來判斷，何時輪到殷瑋判斷？更不要說，無菸城市根本不是殷瑋的業務，殷瑋只是越俎代庖在宣傳，「主責的副市長林奕華都沒講話，殷瑋憑什麼講話？」

何孟樺直言，藍營側翼無心市政，不解議會運作，這種拉低民主社會知能的數位垃圾鴉片，意識形態成癮者吸食也就算了。沒想到在議場打滾3年的殷瑋卻直接沿用藍營側翼的錯誤說詞。真讓人不禁要懷疑，「難道殷瑋不只是蔣市長的中之人，也是這些藍營側翼的中之人？」

何孟樺說，殷瑋頂替市長在先，無視內規強辯「這也是他回答的時間」在後，「不僅視議會為無物，更視蔣萬安市長為玩物。」這樣的惡僕卻被藍營側翼吹捧，也讓人不禁懷疑，難道藍營就是喜愛蔣萬安無能的樣子？蔣萬安越無能，藍營越喜愛？這種評判標準與其說是在選市長，更像在選特首吧。

何孟樺表示，殷瑋拿誓詞說自己的老闆是人民，更是讓人笑掉大牙。原來誰是自己老闆是誓詞說了算，而不是人事令說了算，市府不妨撤銷1樓的聯合服務櫃台，開放電梯直達11樓，讓殷瑋的老闆們都能去找他辦事。在議場不遵守議會內規，是無理；在場外喜歡強辯，是蠻橫。無理又蠻橫，這就是蔣萬安市府的風格。



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