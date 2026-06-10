殷瑋是台北市長？蔣萬安備詢幫搶答 挨轟：要和議會對抗是不是？
即時中心／潘柏廷報導
台北市長蔣萬安持續推動「無菸城市」政策，民進黨台北市議員何孟樺今（9）日下午在議會質詢時，提問稽查人力相關規劃，並建議研考會主委殷瑋帶發言人一起下去排一天稽查；豈料，殷瑋馬上與何孟樺展開唇槍舌戰，還嗆何孟樺「如果你那麼關心，歡迎一起來現場」，而何孟樺要求市長裁決，同黨議員王閔生更看不下去，直接開麥痛批「主委，你要和我們議會對抗是不是？」。
被要求帶發言人排一天稽查 殷瑋：邀請議員一起來
何孟樺今日下午於市議會質詢蔣萬安，指出執行稽查方面人力不夠，建議殷瑋帶發言人一起下去排一天稽查時，殷瑋直接發言「邀請議員一起來，不知議員有沒有去過，我去過現場」，何孟樺要求時間暫停時，殷瑋仍嗆「是你問的時間，也是我答的時間」。
因此，何孟樺進一步解釋，自己會提出這樣的要求，一來殷瑋是公務員，二來殷瑋在臉書寫著「無菸城市推動中」，甚至殷瑋還當一日志工；殷瑋稱自己寫的是「催生中」還要求何孟樺看清楚。
何孟樺要求殷瑋加入排班，並喊話身為高層要以身作則，希望殷瑋與發言人能加入排班，而不是基層待到十一點，兩人只是做做樣子；殷瑋則回，自己不是高層，「我本身就是基層」。
即便何孟樺要求時間暫停並喊話「我也不是要你回答，而是要市長做裁決，誰是你老闆啊？」，殷瑋則回「人民是他老闆」；何孟樺強調，自己希望讓市長做決定，要不要讓殷瑋和發言人一起下去跟著稽查。殷瑋則稱，剛剛市長講得那麼清楚，甚至法制度都講給對方聽，還要市長裁決什麼？
王閔生開罵殷瑋：你要跟我們議會對抗嗎？
坐在何孟樺旁邊的王閔生看不下去，直接開麥大罵殷瑋：「主委，你要跟我們議會對抗嗎？你這樣很不尊重我們議員的質詢，今天是總質詢，目標就是市長，你這樣一聽就是在梁天、鬥嘴」，並請戴錫欽指示請殷瑋回座。
民進黨台北市議員王閔生（左）、同黨議員何孟樺（右）。（圖／民視新聞翻攝）
戴錫欽則表示，原則市政議題當然是由市長主答，各局處首長可以協助回答，如果質詢議員希望局處首長可以先回座，那就尊重議員請回座。
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