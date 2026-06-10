殷瑋槓議員！她看傻：現在台北市政府乾脆換招牌好了

政治中心／黃依婷報導

台北市長蔣萬安昨（9）日到議會接受市政總質詢時，研考會主委殷瑋搶答槓上民進黨議員何孟樺。對此，媒體人詹凌瑀也不解直言「現在台北市政府乾脆換招牌好了，到底現在台北市長是蔣萬安還是殷瑋啊？看議會質詢真的是讓人看了一肚子火又覺得可笑」。

詹凌瑀發文，議員不過就是問個無菸城市稽查人力的問題，蔣萬安身為堂堂一個首都大市長，居然連這種市政問題都無法自己好好回答，還要眼巴巴看著研考會主委殷瑋跳出來擋子彈，且殷瑋的態度也讓她吐槽「擋子彈的姿態也太難看了吧」。

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詹凌瑀認為，殷瑋在議事堂上直接跟議員對嗆，態度囂張到不行，講話用那種中二的方式，不知道的人還以為是哪個小屁孩在跟人家鬥嘴，人家議員明明白白要求時間暫停請市長回答，他還要繼續搶話，真的是完全把自己當成台北市長了，更可悲的是蔣萬安，被自己下屬這樣反客為主，居然拿他一點辦法也沒有。

詹凌瑀表示，蔣萬安只能傻愣愣地站在旁邊看這齣鬧劇上演，連一句話都不敢吭，完全變成一個毫無作用的人形立牌，就連今天出席活動蔣萬安不只沒有檢討自己團隊的態度，還繼續講官話護短，說什麼政務官本來就該為政策辯護，這根本是放任屬下作亂來掩飾自己的無能，蔣萬安乾脆把市長大位讓給殷瑋坐好了。

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