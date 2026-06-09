殷瑋狂答…何孟樺氣炸：我要蔣萬安裁決！現在到底誰是市長
記者陳思妤／台北報導
台北市長蔣萬安日前被爆，答詢時要依靠研考會主委殷瑋即時提供講稿，被酸「殷瑋答」。而民進黨台北市議員何孟樺今（9）日質詢時，建議蔣萬安讓殷瑋帶著發言人們一起排班稽查違規吸菸，結果一旁的殷瑋就出聲邀何孟樺一起，還大酸何孟樺然後呢、什麼意思。兩人越吵越兇，讓何孟樺氣炸直呼，「我不是要你回答，我要市長裁決…現在到底誰是市長，真的搞不清楚」。
蔣萬安今天赴台北市議會接受市政總質詢，何孟樺提到無菸城市稽查問題，她建議現在人力不夠，所以她想到方法，就是讓殷瑋帶著發言人團隊一起去跟大家排班稽查。不過，蔣萬安還沒有回答，一旁的殷瑋就出聲說，「邀請議員一起來」，不知道議員有沒有去過？
何孟樺則開酸，發言人看起來很閒，「閒到市府新聞稿可以由你在後面操刀」。對此，殷瑋又邀何孟樺可以一起來宣導。這讓何孟樺不滿說，時間暫停，這是她詢問的時間。但殷瑋又反擊稱，「是妳問的時間，也是我答的時間」。
何孟樺表示，殷瑋是公務員，在臉書上也寫無菸城市推動中，還跑去當一日志工，那為什麼不加入排班？殷瑋又酸，「我寫的是催生中…議員沒看清楚」，還說所以自己可以啊，也歡迎議員一起。
何孟樺說，不要只讓基層做，高層要自己來以身作則。殷瑋也反擊稱，「我不是高層我是基層」，且自己去的時候發言人也有一起來。何孟樺說，所以要帶發言人一起去，人力那麼缺乏，且也是公務員。殷瑋則稱，「對…然後呢？議員我跟妳報告我是去過的人，妳一位沒去過的人在要求我是什麼意思？」
這番話讓何孟樺氣炸要求時間暫停，但殷瑋仍堅持，「妳問的時間就是我答的時間」。何孟樺痛批，現在時間暫停，「我不是要你回答，我要市長裁決，誰是你老闆？」她不滿說，為什麼是殷瑋在說呢？殷瑋則反嗆，「人民是我老闆…議員我再說一次，人民是我老闆」他還說，剛剛市長講那麼清楚，「妳還要他裁決什麼？」
何孟樺怒轟，是希望高層一起去做，不要讓公務員那麼辛苦，「結果你連讓市長發言都不想！就自己講完了，現在到底誰是市長，我們真的也搞不清楚齁」。這時殷瑋又回嘴，「已經說我是基層了，妳是不是還照著稿子講？」
這讓一旁的民進黨議員王閔生看不下去，站起來砲轟殷瑋，「主委你要跟我們議會對抗是不是？這麼不尊重議員的質詢，今天總質詢目標就市長，你這樣一聽就是在抬槓、在鬥嘴」，他也請台北市議長戴錫欽讓殷瑋回座。結果殷瑋並沒有馬上回去，王閔生氣炸說，「質詢時間請你回座你還不回座？」
最後，戴錫欽出面緩頰，整體市政由市長主答，各局處首長可以協助市長回答，但如果質詢議員希望局處首長回座，那就尊重議員，由質詢議員決定，不過局處首長也是善意，大家互相尊重。
何孟樺也強調，希望市長回答這一題。對此，蔣萬安回應，每個商圈會有1個月宣導期，宣導期後就會進行禁菸區畫設，5月宣導成效很好，6月開始減少公務人員人力，增加委外人力。
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