「殷瑋答」幫蔣萬安吸砲火！ 她大讚藍營新戰神：為政策辯護何錯之有？

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殷瑋在議會備詢時屢屢搶答，引發綠營議員不滿，成為話題討論焦點。（翻攝自台北市議會直播）

台北市研考會主委殷瑋近日成為話題焦點，他在議會上屢屢幫市長蔣萬安搶答，和議員唇槍舌戰，讓蔣萬安被諷是「殷瑋答」，民進黨議員則怒嗆：「到底誰是市長？」不過國民黨議員柳采葳則力挺殷瑋，反酸綠營找架吵，造就了殷瑋這個「藍營新一代戰神」。

殷瑋身為蔣萬安的重要幕僚，最近討論度卻比蔣萬安還高，外界發現，蔣萬安的說話語氣、論調，幾乎都和殷瑋神同步。蔣萬安在議會備詢時，也經常靠殷瑋臨時打pass才順利過關。近日殷瑋更直接親上火線，在蔣萬安備詢直接站在一旁，時不時出聲搶答，惹怒民進黨議員，強調他們問的是蔣萬安，「現在到底誰是市長？」

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民進黨議員何孟樺日前質詢蔣萬安，殷瑋頻頻插話搶答，何怒批「現在到底誰是市長？」（翻攝自台北市議會直播）

批綠營故意製造衝突 反「打紅」藍營新戰神

柳采葳在臉書發文表示，民進黨針對大台北天際線、雙城論壇、小貓熊，到最近的無菸城市議題，幾乎每一題都圍繞著蔣萬安打，但很多質詢的重點已經變成是在製造衝突，「簡單來說就是找架吵啦！」

柳采葳說，民進黨想打蔣萬安，結果砲火卻開始集中到殷瑋身上，殷瑋是只要質疑就會回應，被攻擊就會把事實講清楚，「那為政策辯護何錯之有？」她認為現在殷瑋就像很多公務員的處境，做事被罵，不做事也被罵；回應被罵，不回應也被罵，認真做事反而成為政治攻防下的箭靶。

她也反酸民進黨，想打倒一個人，卻讓更多人認識另一個人，「某種程度上來說，『藍營新一代戰神』這個稱號，還真的是被民進黨一路打出來的。」

殷瑋是誰？知名辯士被蔣萬安延攬入閣

現年43歲的殷瑋是台大政治系出身，大學時期就是知名辯士，國外留學返台後加入馬英九幕僚團隊，曾任總統府祕書，2022年蔣萬安當選台北市長後被延攬進入市政府，先後擔任市政顧問、發言人、青年局長，去年轉任研考會主委。

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