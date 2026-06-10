殷瑋聲量蓋過蔣萬安？他借古諷今：幕僚凌駕首長有趙高、魏忠賢之兆

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台北市長蔣萬安（質詢台左2）日前接受市政總質詢。北市研考會主委殷瑋（質詢台右1）多次與議員交鋒。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市研考會主委殷瑋日前於台北市議會總質詢期間，與民進黨籍台北市議員何孟樺爆發激烈攻防，而一旁的台北市長蔣萬安則鮮少發言，引發外界關注究竟誰才是市府決策核心。對此，民進黨新北市議員林秉宥今（10）日有感而發表示，自己很少看過局處首長比市長更強勢掌握話語權的情況，直言一個聲量與話語權高過市長的幕僚長，「是我非常難以理解與認同的」。

林秉宥在臉書發文指出，新北市議會總質詢已經結束，但看到隔壁台北市議會的總質詢畫面，引發不少幕僚討論。他表示，市長不可能對所有市政細節瞭若指掌，但至少應該對業務內容具有基本理解，因此議員總質詢時，多半是在檢驗市長對政策方向與問題本質的掌握程度，再進一步討論解決方案。

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林秉宥指出，以新北市議會為例，通常由市長先表達立場，再由局處首長補充細節，最後由市長做出政策表態，議員取得市長承諾後，質詢大致告一段落。

他回憶，前新北市長侯友宜參選總統期間，重大事件頻繁發生，議會攻防也較為激烈，偶爾會出現局處首長搶先回答的情況。不過，多半是因為涉及市長尚未掌握的突發細節，或事件仍在發展中，市長難以立即回應，才由局處首長代為說明。

林秉宥直言，過去擔任幕僚時，府會聯絡人往往會提前了解議員質詢題目，協助市長做好準備，以利完整回應議員關切事項。不過現在部分局處未必如此操作，或因議會攻防型態改變、媒體關注焦點不同等因素，使得議事氛圍與過去有所差異。

儘管如此，林秉宥認為，捍衛市府立場、替政策辯護是一回事，但若發展到「越俎代庖」則是另一回事。他說，自己很少見過局處首長比市長更強勢掌握話語權的情況，「捍衛市府立場與為政策辯護，到越俎代庖中間，是有很大一段差距的」。

林秉宥進一步表示，因此一個話語權與聲量高過市長的幕僚長，讓他感到難以理解與認同。

文末他更以歷史作比喻指出，回顧歷史上權臣凌駕統治者的時期，往往被視為政權走向衰敗的徵兆，「從趙高到魏忠賢之流都是如此」，並稱或許歷史終將給出答案，引發外界聯想。

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