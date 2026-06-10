殷瑋開節目「殷瑋答」 沈伯洋：議會、直播未回應市民需求沒辦法進步

民進黨台北市長參選人沈伯洋10日出席台派聯盟後援會成立大會，回應關於北市府研考會主委殷瑋在自己的YT頻道開設新節目「殷瑋答」一事。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨台北市長參選人沈伯洋今（10）日出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會成立大會」記者會時，針對媒體提問關於北市府研考會主委殷瑋在自己的YT頻道開設新節目「殷瑋答」，沈伯洋表示，政務人員想開直播、做回應，這些沒有什麽，但若北市府在議會殿堂或直播內容中，對於市民的聲音依舊保持「高傲」態度、做個人的政治攻擊，「城市這樣是沒有辦法進步的。」

沈伯洋認為，台北市的政務人員如果想要開直播、想要回應什麼，「我覺得這個倒沒有什麼」，尤其是在民主社會中，大家攻防、認為有什麼政見應該被討論，本來就是一件很正常的事情。

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但他也坦言，對此比較難過的事情是團隊在針對市場動線反映攤商的聲音、針對大縱走和天際線反映山友們的聲音、反映第一線教師、公務人員等等聲音時，北市府的回答永遠都是如此「高傲」，或者做個人的政治攻擊。「這樣的話，不管你今天是在議會的這個殿堂，又或者你是在直播，其實這些內容都沒有完全回應到台北市民的需求，城市這樣是沒有辦法進步的。」

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