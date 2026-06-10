殷瑋「狂答」還嗆議員！沈伯洋嘆「蔣萬安應親自回答」：別一直當擋箭牌

記者楊士誼／台北報導

北市議會昨天上演「不知何君是市長」的戲碼，被諷刺為「蔣萬安操偶師」的研考會主委殷瑋，在議員何孟樺質詢時卻頻頻反嗆、諷刺，引發熱議。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（10）日直言，議員是為了人民與基層公務員發聲，照理說市長應親自出面回答，而非一直當蔣萬安的擋箭牌。他也直言，每每反應基層聲音，市府永遠以高傲的態度或政治攻擊回答，城市這樣是沒辦法進步的。

何孟樺質詢無菸城市政策時，殷瑋稱「我不是高層我是基層」，更反嗆何孟樺「議員我跟妳報告我是去過的人，妳一位沒去過的人在要求我是什麼意思？」更嗆何孟樺「議員我再說一次，人民是我老闆」、「已經說我是基層了，妳是不是還照著稿子講？」此舉除了讓何孟樺氣的喊出時間暫停外，議員王閔生也開嗆「主委你要跟我們議會對抗是不是？你這樣一聽就是在抬槓、在鬥嘴」。

廣告 廣告

隨後議長戴錫欽也出面緩頰，指出市政由市長主答，各局處首長可以協助市長回答，但如果議員希望局處首長回座，那就尊重議員，由質詢議員決定，不過局處首長也是善意，大家互相尊重。

沈伯洋上午出席「台派聯盟後援會成立大會」受訪時指出，議員們也都是為人民的權益、基層的公務員發聲，「照理說市長應該親自出面回答，這是人民的權益，議員是人民所選出來的」。他直言，如果人民是主人，市長更應該出面回應市民的需求跟質疑，而不是一直有人當擋箭牌，也不是一直讓基層公務員出來擋。

沈伯洋認為，這就是他不斷提出的「基層公務員已經過勞」，人員已不斷流失，這就是為什麼要「全面總體檢」，也提出員工協助方案（EAP），不能只是單純的心理諮商，這都是在既有機制之下，希望能讓公務員減壓的方式。

媒體也問及，殷瑋開設「殷瑋答」節目，更在質詢時自稱是基層等，沈伯洋則表示，台北市的政務人員如果想開直播回應議題倒沒有什麼。民主社會認為有什麼政見該被討論，都是很正常的事情，但令他難過的是，不管反應市場攤商的聲音、針對大縱走反應山友的聲音、反應第一線教師的聲音、反應基層公務員的聲音，市府的回答永遠都是如此高傲，或做政治攻擊。

沈伯洋直言，這樣的話，不管是在議會殿堂或者直播，「其實這些內容都沒有完全回應到台北市民的需求，城市這樣是沒有辦法進步的」。

更多三立新聞網報導

殷瑋狂答…何孟樺氣炸：我要蔣萬安裁決！現在到底誰是市長

轟殷瑋面不改色瞎扯！何孟樺還原：在「天際線」蓋步道不是沈伯洋的主張

港湖綠營參選爆炸！是否站台吳欣岱 沈伯洋：絕對以民進黨候選人為主

藍營大肆炒作上海小貓熊！何孟樺提日本「茜茜」諷態度雙標

