殷瑋KO沈伯洋！酸爆大縱走攻防「大地處對大地主」

民進黨台北市長參選人沈伯洋為挑戰國民黨台北市長蔣萬安頻頻出招，包括批評「大縱走」登山路線步道沒進展，遭北市府大地處發新聞稿澄清，再批回應高傲等。台北市研考會主委殷瑋狠酸，如果那是一場攻防，家裡是五分埔大地主的沈伯洋，就是「大地處對大地主」。

北市府研考會主委殷瑋資料照。（圖／中天新聞）

殷瑋今（11）日上廣播節目《千秋萬事》，談到沈伯洋近日與北市府之間關於大縱走的「空戰」說：「大家在討論市政的時候，到底是不是一個有建設性的建議，那就是要出來談的。講到山友的例子，他如果不一開始就說『蔣市府都沒有進展』這句話，也不會出現大地處去發稿的狀況，後來還說假日發稿是讓公務員來做選舉攻防，不是的，是因為你在假日批評北市府大地處，所以才回答。如果不是這種先被攻進來的狀況，我想公務員不會沒事這樣衝出去，你不能這樣抹黑人家嘛。」

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民進黨台北市長參選人沈伯洋資料照。（圖／中天新聞）

殷瑋強調：「你怎麼可以說沒有進展？何況那個進展是平均參與人次增加8成，滿意度96%，你可以去質疑這個數字是不是好的標準，沒有問題，但如果你的說法是都沒有進展，那怎麼可能不回應呢？不是說回答的人高傲，大地處怎麼會是高傲的回答？」殷瑋補充：「我想到一個哏，之前不是說沈伯洋家裡是五分埔大地主嗎，所以那一場攻防，如果是攻防的話，就是『大地處』對『大地主』。純粹開玩笑，輕鬆說個笑話。」

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