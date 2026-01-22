殷盼近20年嘉義市市民中心北棟大樓動土 119年底完工啟用

嘉義市民中心北棟大樓 新建統包工程祈福儀式。 （圖／記者郭政隆攝， 2026.1.22）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義市報導】在嘉義市民殷盼近20年的市民中心北棟大樓新建統包工程，終於克服工物料上漲等多重挑戰，並於1/22日舉行動土祈福典禮，市民中心北棟大樓以「打開諸羅之門 走進市民之森」為主題，發包經費約54億餘元，市府自籌近32億元並成功爭取內政部補助約22億餘元，交通部補助約2.78億元建設，預計於119年底完工啟用，將帶來更便捷的行政服務、更優質的休憩空間。

嘉義市民中心北棟大樓預視模擬圖。（嘉義市政府提供）

市民中心北棟大樓地面層的建築、景觀及動線等，統包團隊中的劉培森建築師事務所曾主導台中新市政中心等多項政府重大公共建築，這次以「打開諸羅之門 走進市民之森」為設計主軸，巧妙融合嘉義舊城門的歷史記憶、木都風采、遙望玉山與市民休憩綠意，透過木構造元素呈現在地人文溫度與永續美學；地上1至4樓採多目標開放使用，結合城市願景館、市民客廳與層層綠意的桃城廣場，提供洽公、餐飲、購物及休閒等多樣機能；不論夜間或假日，市民皆可在此散步、休憩、交流，成為生活中的親民綠園地。

嘉義市民中心北棟大樓預視模擬圖。（嘉義市政府提供）

5至13樓則集中市府15個處室聯合辦公，連同南棟進駐的環保局、地政事務所、東區區公所、東區戶政事務所，以及鄰近財稅局、警察局等，形成完整具高效率的市政園區。市民辦理各項業務將可就近一次完成，大幅提升行政效率與服務品質；北棟大樓也將積極申請黃金級綠建築、合格級智慧建築及建築能效1級及耐震標章等，打造節能減碳、智慧永續的典範建築。完工後，它不僅肩負行政服務重任，更將成為民眾休閒、文化交流與城市美學的新核心，為嘉義市政園區注入全新活力，實現「以人為本、永續發展」的城市願景。

嘉義市長黃敏惠。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.22）

嘉義市長黃敏惠表示，北棟大樓基地鄰近諸羅古城門北門，從過去以來就是推動市政的重要中心，市府團隊以前瞻目光，綜合考量城市發展的需求，在原有設計上，積極爭取交通部補助建設地下停車場，規劃為地下2層、地上13層的多功能現代化辦公大樓，並考量極端氣候可能帶來的挑戰，在建築中導入永續綠能等理念。北棟大樓基地動土，不僅象徵嶄新市政園區將啟動，更是城市脫胎換骨發展的重要里程碑，期待這座兼容木都、畫都的城市意象與綠能永續理念的建築，能持續爭取金質獎、金安獎項肯定，也為市政發展引入更大動能。

內政部長劉世芳。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.22）

內政部長劉世芳今日出席典禮時，特別感謝黃敏惠市長的努力推動、用心規劃，讓北棟大樓能順利動土；北棟大樓設計結合歷史並展望未來，融入節能綠建築等概念，相信未待北棟大樓建成，一定能讓一流的市民感受到一流的市政建設品質，見證嘉義市蛻變、起飛。

立法委員王美惠。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.22）

今日出席動土祈福典禮的立法委員王美惠、陳家平市議員也分別表示看法，王美惠說，市民中心北棟歷經多年規劃與等待，終於動土，這不只是民眾長久的期待，也同樣期待這項建設早日完成，讓嘉義市的公共服務與城市機能，更到位；陳家平市議員則提說，​這座大樓的規劃歷經了 20 多年的漫長等待，從最初的藍圖到今日的開工，每一步都凝聚了嘉義人的期待，​然而，面對現今營造成本大幅波動，物價與工料雙漲已是不爭的事實，目前的工程經費已從早期的預算翻倍，地方財政承受極大壓力，因此要拜託中央，「地方在努力，中央要給力」，為了不讓市政建設拖累地方財政，中央應正視物價上漲的實況，增加補助金額，提供更多預算支持，並期待北棟大樓未來成為嘉義市的新地標，讓市民享有更優質、便民的行政服務，他也會持續在議會為大家守護預算、監督品質，確保這座等待20年的家園圓心，能如質如期完工。