殺于朦朧兇手完了！七爺八爺開始出手緝兇 城隍爺要求32部將快抓惡人

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

殺于朦朧兇手完了！台灣神界開始出手緝兇，城隍爺火大派七爺八爺快抓惡人。（圖／翻攝自IG @alanyu0615、記者鍾志鵬攝影）

中國偶像男星于朦朧在2025年9月11日冤死，但大陸「排除刑事案件」、「網路限流」，但止不住粉絲為他申冤的決心。尤其在台灣，正逢《台北府城隍廟》建廟144年與《城隍爺威靈公》生日，有粉絲請求城隍爺作主，幫于朦朧抓惡人。主委林賢順表示，城隍爺是陰陽兩界的司法長官，申冤的事找祂就對了。

殺于朦朧兇手完了！台灣神界開始出手緝兇，城隍爺火大派七爺八爺快抓惡人。（圖／記者鍾志鵬攝影）

城隍爺不只在人間主持公道 在陰間更能「抓人辦案」

《台北府城隍廟》主委林賢順表示：城隍爺不是一個人辦案，祂有文武判官、七爺八爺、牛馬將軍、日夜巡邏等部屬，一旦是冤案，陰陽都會查。《台北府城隍廟》的城隍爺威靈宮很靈驗。多年前松山鐵路尚未地下化時，就曾發生一起至今被信眾傳頌的「鐵鍊怪聲事件」。夜班廟方人員曾經在深夜清楚聽見“鐵鍊聲”，這就是七爺八爺用鐵鍊押解嫌犯進廟受審。這起靈異事件成為廟方長輩口中「做人一定要清清白白」的經典警示：「人在作，天在看。」

廣告 廣告

殺于朦朧兇手完了！台灣神界開始出手緝兇，城隍爺火大派七爺八爺快抓惡人。（圖／記者鍾志鵬攝影）

于朦朧冤案跨海震動台灣 粉絲信眾：拜託城隍爺查真相抓惡人

中國男星于朦朧於 2025 年 9 月猝逝後，死因與案件處理方式爭議不斷，無數粉絲與大批民眾認為此案疑點重重、冤屈深重，紛紛以民間信仰力量聲援。有粉絲趁《台北府城隍廟》《城隍爺威靈公》農曆10月初一生日時，祈求城隍爺作主為于朦朧申冤，粉絲說：「活著的人替他喊，陰間的官替他查，相信城隍爺會伸張正義。」

殺于朦朧兇手完了！台灣神界開始出手緝兇，城隍爺火大派七爺八爺快抓惡人。（圖／記者鍾志鵬攝影）

全台出現「不能忘記于朦朧」廣告牌 從捷運、路口到餐廳都看得到

于朦朧案從2025年9月11日發生到現在已經超過3個月，有網路以來出現第一次網友第一次集體為男偶像明星申冤，大陸網路「靜悄悄」，台灣則從網路虛擬走向實體，台灣粉絲不只是在廟中祈願，現在更出現自發行動。從基隆、台北、台中、高雄多處，都出現民眾出資投放的廣告版面，每個地方，都寫著同一個訴求：「不能忘記于朦朧冤案」。

殺于朦朧兇手完了！台灣神界開始出手緝兇，城隍爺火大派七爺八爺快抓惡人。（圖／翻攝自《于朦朧 AlanYu台灣首站》）

殺于朦朧兇手完了！台灣神界開始出手緝兇，城隍爺火大派七爺八爺快抓惡人。（圖／翻攝自《于朦朧 AlanYu台灣首站》）

「人間不辦，那就由我們辦」 城隍爺乩身表示：城隍爺永遠懲奸除惡

嘉義《嘉邑二隍殿 安溪二城隍爺》乩身林侑均表示，城隍爺帶領文武判官、六司六將、牛將軍、馬將軍，日夜巡查、分辨善惡。對於遭受冤屈的人，城隍爺不會放手不管，這是一種精神力量：「如果人間給不了于朦朧公道，就由另一個世界保護于朦朧。」城隍爺乩身林侑說：「人間不辦，那就由我們辦」，這句話已經在網路傳開，振奮于朦朧粉絲。他說：「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒」，一句好話，即使在嚴冬中也可讓人溫暖，城隍爺給予語言的能量與鼓勵的祝福，不管對于朦朧還是其它受委屈的人，只要給予正能量的信心，都會有陽光普照的時候。

殺于朦朧兇手完了！台灣神界開始出手緝兇，城隍爺火大派七爺八爺快抓惡人。（圖／翻攝自IG @alanyu0615）

殺于朦朧兇手完了！台灣神界開始出手緝兇，城隍爺火大派七爺八爺快抓惡人。（圖／翻攝自IG @alanyu0615）

三立新聞網提醒您：

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

更多三立新聞網報導

獨家／粿粿婚內出軌風暴！第三位前男友也暖聲祝福 這一句話點醒全台

焦邁奇涉于朦朧案！男男照外流後墨鏡倒影「清晰肉搏」畫面遭曝光

粿粿為愛王子「事業跌谷底」 成人平台SWAG出手！發合作邀約鼓勵站起來

殺于朦朧兇手慘了！陽間不行的陰間來 城隍爺發火帶32部將抓惡人

